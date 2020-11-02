Vatandaşların RTÜK'e Yönelttikleri Şikayet Sayısı Açıklandı

RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak, 1 Ocak 2020 ila 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki vatandaş bildirimlerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre yıl başından bugüne dek, 263 bin 243 şikayet geldi. Bu şikayetlerin en büyük bölümünü ise dizi ve filmler oluşturdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Esat Çıplak, bütçe görüşmeleri kapsamında kurulun çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda yıl başından bugüne dek olan süreçte vatandaşların başvurularına da değinen Çıplak, 30 Ekim'e kadarki süreçte 263 bin 243 bildirim aldıklarını açıkladı. Vatandaşlar, RTÜK'e en çok dizilerle ilgili şikayetlerde bulunmuşlardı.

RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak'ın açıklamalarına göre vatandaşları, yapılan bildirimlerin yüzde 31,9'unda dizi ve filmleri şikayet ettiler. Bu içerikleri, yüzde 28,4'ke reality showlar takip etti. Vatandaşların haber programlarına yönelik şikayetleri, tüm şikayetlerin yüzde 25,7'ini kapsarken eğlence programları ve tele-alışveriş programlarına yönelik şikayet oranları da yüzde 1,9 olarak gerçekleşti.

Esat Çıplak, vatandaşların gönderdikleri bildirimlerde en çok, "kuruluş ve kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeren, insan onuru ve özel hayatın gizliliğine aykırı yayın" kriterine yönelik şikayetler geldiğini söyledi. Bu kriteri takip eden ikinci kriter ise "genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık" olarak karşımıza çıkıyor. Şikayete en çok konu olan üçüncü kriter ise "kişiye yönelik şikayet (katılımcı/sunucu) olarak açıklandı.

Esat Çıplak tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu şikayetlerin Türkiye sınırları içinde yaşayan ya da yurt dışında olan tüm vatandaşlar tarafından yapılabileceğini söylüyor. Bu bağlamda vatandaşların şikayetler için izleyebilecekleri yollardan da bahseden Çıplak, "Alo 178" ya da RTÜK İletişim Merkezi 444 1 178 hatlarını kullanabileceklerini söylüyor. Ancak vatandaşlar, RTÜK'e şikayet oluştururken sadece bu telefon hatlarını kullanmak zorunda değiller.

Şikayetler, dijital ortamda da kolaylıkla yapılabiliyor

Eğer sizler de herhangi bir program hakkında bir şikayet dilekçesi oluşturmak isterseniz, internet üzerinden de RTÜK'e ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda RTÜK'ün internet sitesinde yer alan şikayet bölümüne doğrudan buradaki bağlantı ile erişebilirsiniz. Ayrıca e-Devlet üzerinden de şikayet iletimi yapabiliyorsunuz. Bunun için de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bunlara ek olarak burada bulunan bağlantı aracılığıyla CİMER'e ulaşıp, ilgili programı şikayet edebilirsiniz. Son olarak, RTÜK'ün Android ve iOS için geliştirilen mobil uygulaması aracılığıyla da şikayetlerinizi kurula iletebilirsiniz.