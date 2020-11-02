Türkiye’de Fay Hattı Üzerinde Olan 18 Şehir Açıklandı

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6'lık depremle ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Depremin bir Türkiye gerçeği olduğunu söyleyen uzmanlar, en riskli şehirleri ve alınması gereken tedbirleri açıkladılar. Ancak her şeye rağmen uzmanlar, en çok Marmara Bölgesi'nden çekiniyorlar.

Türkiye'nin en acı gerçeklerinden bir tanesi olan deprem, ölüm dolu yüzünü bir kez daha hissettirdi. Cuma günü İzmir Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'yi derin bir hüzne boğdu. Ayrıca bu süreçte gözler de deprem bilimcilerin yapacakları açıklamalara dönmüştü. Prof. Dr. Okan Tüysüz ise merak edilen bir soruya yanıt verdi. Tüysüz, Türkiye'de fay hattı üzerinde olan şehirleri açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekli olan Tüysüz, kendisini en çok tedirgin eden bölgenin Marmara olduğunu ancak ülke genelinde de deprem riski olduğunu söyledi. Marmara üzerindeki tedirginliğini de açıklayan profesör, tahmin edilebileceği üzere bölgenin yoğun nüfusu ve ekonomik özelliklerinin, İzmir'dekinden çok daha ağır bir bilançoya yol açabileceğini ifade ediyor.

İşte Türkiye'nin depreme karşı en riskli 18 ili

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'de bilinen 550 adet diri (aktif) fay olduğunu söylüyor. Bu fayların üzerinde 18 ilin oturduğunu söyleyen Tüysüz, bu illeri de açıkladı. Buna göre Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya ve Yalova, deprem açısından oldukça riskli durumda.

Not: Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır. Depreme karşı en riskli olan ilin Aksaray olduğu düşünülmemelidir.

Okan Tüysüz'e göre Türkiye'yi çepeçevre saran tüm aktif faylar risk teşkil ediyor. Bu bağlamda Bingöl, Elazığ çevresi, Hatay ile Kahramanmaraş arasındaki fayların da aktif ve kırılma ihtimali olduğunu söyleyen profesör, bu fayların hepsinin 7 ve 7'nin üzerinde depreme yol açabileceğini söylüyor. Depreme karşı yapılacak tek şeyin hazırlık olduğunu ifade eden Tüysüz, depremle birlikte meydana gelebilecek tüm afetlere karşı detaylı önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

"Türkiye'nin her yerinde 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir"

Konuyla ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da bazı açıklamalar yaptı. Ersoy, an itibarıyla Türkiye'nin her yerinde 7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini söyledi. Afet sonrası kriz yönetiminin çağ dışı olduğunu ifade eden Ersoy, bu konuda çok iyi olsak da afet öncesi sıkı tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Ersoy'a göre İzmir'deki depremin bilançosu, fay değil zemin kaynaklı. Kırılan fayın İzmir'den 70 kilometre uzakta olduğunu belirten Ersoy, buna rağmen bazı evlerin yıkıldığını, çünkü zeminlerin jeolojik yapılarına uygun binaların yapılmadığını ifade etti. 2020'nin ilk gününden beri Türkiye'nin her yerinde deprem olduğunun altını çizen Ersoy, bu depremlerin çok önemli veriler verdiğini söyledi. Profesör, Marmara bölgesinde de hareketlilik beklediğini sözlerine ekledi.