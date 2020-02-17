Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’a ve FOX TV’nin popüler dizisi Yasak Elma’ya RTÜK’ten yeni cezalar geldi. Çukur, 8. cezasını bu sefer barındırdığı şiddet ögelerinden değil, alkole özendirmekten aldı.

Türk televizyonlarında yayınlanan içeriklere yapılan kontroller, özellikle son birkaç yıldır oldukça sıkılaştı. İzleyici güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan bu kontroller, uzun süredir bu sıkılığa sahip olsa da Türk dizi sektörü, yaptırımlardan etkilenmeye devam ediyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bu uygulamalarının sıkılık derecesinin yüksek olup olmadığı kitlelerce tartışılırken birçok dizi ve program bu cezalardan nasibini alıyor.

Dizi ve programlara verilen cezalara ‘Çukur’ ve ‘Yasak Elma’ dizilerinin aldığı cezalar da eklendi. Çukur, ‘alkollü içkilere özendirici sahneler’ nedeniyle ceza alırken Yasak Elma’nın ceza alma nedeniyse ‘aile kurumunu hiçe sayan sahneler barındırmak’ oldu.

Çukur’un son cezasının nedeni, ‘şiddet içerikli görüntüler barındırmaktan’ farklı:

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur; daha önce şiddet içerikli sahneleri nedeniyle birçok ceza almış, bazı kitlelerce bu nedenle eleştirilmişti. Diziyi yayınlayan Show TV, diziden kaynaklanan 8. cezasını 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan "Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle aldı.

Yasak Elma’nın sahneleri, aile ahlakına aykırı bulundu:

Uzmanların raporları doğrultusunda ceza alan dizilerden bir diğeri de Yasak Elma oldu. Diziyi yayınlayan kanal FOX TV, dizinin 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesine göre toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı sahneler içermesi nedeniyle yaptırıma tabi tutuldu.

Açıklanan diğer cezalar:

RTÜK’ün toplantısında TLC kanalında yayınlanan ‘Long Island Medyumu’ da mercek altına alındı. RTÜK, programın insanların inançlarının ve duygularının istismar edilerek batıl inançlara yönlendirildiği gerekçesiyle TLC’ye idari para cezası verdi.

‘Baskın 2’ adlı filmdeki işkence görüntülerini yayınlayan BLD logolu televizyona, yabancı bir müzik videosunda müstehcen sahneler nedeniyle Dream TV’ye, tüketicileri yanıltan tele pazarlama satışları gerçekleştirilen SHOPPING CHANNEL’a, bitkisel olduğu iddia edilen ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılan VADİM TV, YASİN TV, NİSA TV, PLUS MUSIC ve KARADENİZ TV’ye, kumara özendirici yayınları gerekçesiyle S SPORT kanalına da bazı yaptırımlar uygulandı.