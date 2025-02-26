RTX 5000 serisinde yaşanan sorunlardan bir yenisi olan 'siyah ekran' sorununa dair yeni bir yazılım güncellemesi gelecek.

NVIDIA'nın yeni RTX 5000 serisi ekran kartları bir dizi sorunla piyasaya sürüldü ve bir yenisi de 'siyah ekran' problemiydi. Bir süredir üzerinde çalışan şirket, sorunun çözümüne yönelik yeni bir sürücü güncellemesini bu hafta içinde yayınlamaya hazırlanıyor.

Bazı kullanıcılar, MSI Gaming Trio RTX 5090 için yayınlanan yeni bir BIOS güncellemesinin siyah ekran sorununu giderdiğini ve hatta performans artışı sağladığını belirtiyordu ancak NVIDIA yetkilileri, BIOS güncellemesinin her kullanıcı için kesin bir çözüm olmayabileceğini söyledi.

Kullanıcılara yazılım güncellemesini beklemeleri önerildi

Sorunun yalnızca BIOS ile bağlantılı olmadığı, sürücü veya PCIe sinyalizasyonuyla da ilgili olabileceği belirtiliyor. NVIDIA, daha kapsamlı bir çözüm sunabilmek için bu hafta yeni bir ekran kartı sürücüsü yayınlayacak.

Kullanıcılara, öncelikle ekran kartları için NVIDIA’nın yeni sürücü güncellemesini beklemeleri öneriliyor. Alternatif olarak, PCIe 4.0'e geçiş yapmanın da sorunu çözebileceği belirtiliyor.

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