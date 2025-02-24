RTX 5070'in performans testleri, selefi RTX 4070'e kıyasla önemli bir performans artışı sunuyor.

NVIDIA'nın RTX 50 serisi ekran kartlarından RTX 5070'in ilk performans testi sonuçları ortaya çıktı ve kart, selefi RTX 4070'e kıyasla %15 ila %20 arasında daha iyi bir performans sunuyor.

RTX 50 "Blackwell" serisinin yeni üyesi olan RTX 5070, globalde 549 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Bu fiyat, RTX 4070'in başlangıç fiyatından 50 dolar daha düşük. Buna rağmen performans sonuçlarına göre bu yeni kart beklenen farkın üzerinde bir performans sergiliyor.

5 Mart'ta satışa sunulacak olan bu yeni karta dair, önceki kartlarda yaşanan stok ve tedarik sıkıntılarının yaşanmayacağı öngörülüyor.

RTX 5070 performans testi sonuçları

Sızdırılan performans testi sonuçları, RTX 5070’in OpenCL testinde 187.414, Vulkan testinde ise 188.712 puan aldığını gösteriyor. RTX 4070’in aynı testlerde sırasıyla 167.924 ve 156.601 puan aldığı hesaba katıldığında yeni modelde %20’ye varan bir artış söz konusu.

Geekbench OpenCL sonuçları

Model Puan RTX 5090 371.389 RTX 4090 317.543 RTX 5080 262.006 RTX 4080 SUPER 247.100 RTX 4080 240.209 RTX 5070 Ti 229.650 RTX 4070 Ti SUPER 222.850 RTX 4070 Ti 205.131 RTX 4070 SUPER 192.386 RTX 5070 187.414 RTX 4070 167.924

4070 Ti ile karşılaştırıldığında RTX 5070’in Vulkan performansı neredeyse aynı seviyede ancak OpenCL testinde 4070 Ti daha güçlü görünüyor. 4070 Ti SUPER ile karşılaştırıldığında ise RTX 5070 geride kalıyor.

Geekbench Vulkan sonuçları

Model Puan RTX 5090 381.405 RTX 4090 268.318 RTX 5080 262.714 RTX 4080 SUPER 229.675 RTX 4080 223.604 RTX 5070 Ti 215.217 RTX 4070 Ti SUPER 204.212 RTX 4070 Ti 188.712 RTX 5070 185.920 RTX 4070 SUPER 178.952 RTX 4070 156.601

Gerçek oyun performansı nasıl olacak?

Elbette performans testi sonuçları her zaman gerçek oyun performansını sunmaz ancak testlere göre RTX 5070’i 4070 Ti ve 4070 Ti SUPER arasında konumlandırabiliriz.

NVIDIA normal şartlarda bu kartın RTX 4090 performansına ulaşacağını vaat ediyordu ama bu pek mümkün görünmüyor. Gerçek oyun testleri, DLSS 4 gibi yeni teknolojilerin kullanımıyla birlikte kartlar satışa sunulduğunda netleşecek.

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