NVIDIA'nın RTX 50 serisi ekran kartlarından RTX 5070'in ilk performans testi sonuçları ortaya çıktı ve kart, selefi RTX 4070'e kıyasla %15 ila %20 arasında daha iyi bir performans sunuyor.
RTX 50 "Blackwell" serisinin yeni üyesi olan RTX 5070, globalde 549 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Bu fiyat, RTX 4070'in başlangıç fiyatından 50 dolar daha düşük. Buna rağmen performans sonuçlarına göre bu yeni kart beklenen farkın üzerinde bir performans sergiliyor.
5 Mart'ta satışa sunulacak olan bu yeni karta dair, önceki kartlarda yaşanan stok ve tedarik sıkıntılarının yaşanmayacağı öngörülüyor.
RTX 5070 performans testi sonuçları
Sızdırılan performans testi sonuçları, RTX 5070’in OpenCL testinde 187.414, Vulkan testinde ise 188.712 puan aldığını gösteriyor. RTX 4070’in aynı testlerde sırasıyla 167.924 ve 156.601 puan aldığı hesaba katıldığında yeni modelde %20’ye varan bir artış söz konusu.
Geekbench OpenCL sonuçları
|Model
|Puan
|RTX 5090
|371.389
|RTX 4090
|317.543
|RTX 5080
|262.006
|RTX 4080 SUPER
|247.100
|RTX 4080
|240.209
|RTX 5070 Ti
|229.650
|RTX 4070 Ti SUPER
|222.850
|RTX 4070 Ti
|205.131
|RTX 4070 SUPER
|192.386
|RTX 5070
|187.414
|RTX 4070
|167.924
4070 Ti ile karşılaştırıldığında RTX 5070’in Vulkan performansı neredeyse aynı seviyede ancak OpenCL testinde 4070 Ti daha güçlü görünüyor. 4070 Ti SUPER ile karşılaştırıldığında ise RTX 5070 geride kalıyor.
Geekbench Vulkan sonuçları
|Model
|Puan
|RTX 5090
|381.405
|RTX 4090
|268.318
|RTX 5080
|262.714
|RTX 4080 SUPER
|229.675
|RTX 4080
|223.604
|RTX 5070 Ti
|215.217
|RTX 4070 Ti SUPER
|204.212
|RTX 4070 Ti
|188.712
|RTX 5070
|185.920
|RTX 4070 SUPER
|178.952
|RTX 4070
|156.601
Gerçek oyun performansı nasıl olacak?
Elbette performans testi sonuçları her zaman gerçek oyun performansını sunmaz ancak testlere göre RTX 5070’i 4070 Ti ve 4070 Ti SUPER arasında konumlandırabiliriz.
NVIDIA normal şartlarda bu kartın RTX 4090 performansına ulaşacağını vaat ediyordu ama bu pek mümkün görünmüyor. Gerçek oyun testleri, DLSS 4 gibi yeni teknolojilerin kullanımıyla birlikte kartlar satışa sunulduğunda netleşecek.
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