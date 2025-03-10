NVIDIA'nın önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen uygun fiyatlı ekran kartı modeli RTX 5060'ın özellikleri sızdırıldı.

NVIDIA'nın yeni ekran kartları hakkında sızıntılar devam ediyor. Geçtiğimiz günkü RTX 5050'ye dair sızıntıların ardından bugün de ülkemizdeki hazır sistemlerde sıklıkla göreceğimiz RTX 5060'ın teknik özellikleri ortaya çıktı.

Sızıntılara göre RTX 5060, GB206-250-A1 GPU kalıbını ve PG152-SKU25 kartını kullanacak. 3840 CUDA çekirdeği ile gelecek olan kart, önceki nesil RTX 4060’ın 3072 CUDA çekirdeğine kıyasla %25’lik bir artış sunuyor.

VRAM tarafında ise 8 GB GDDR7 tercih edilmiş durumda. 128-bit bellek veri yolu ile 28 Gbps hızında çalışan bu bellekler, yaklaşık 448 GB/s bant genişliği sağlayacak. Bu, RTX 4060’ın 272 GB/s bant genişliğine kıyasla %65’lik bir artış anlamına geliyor.

Ancak VRAM kapasitesinin 8 GB olarak kalması, günümüzün yoğun grafik gerektiren oyunları için yeterli olmayabilir. AMD’nin RX 9060 XT modelinde 8 GB ve 16 GB varyantları sunduğu düşünüldüğünde NVIDIA’nın sadece 8 GB seçeneğiyle sınırlı kalması pek de makul bir tercih değil.

RTX 5060, RTX 4060'a kıyasla ne kadar iyi?

%25 daha fazla CUDA çekirdeği (3840 vs 3072)

8 GB VRAM

Daha hızlı GDDR7 bellek (28 Gbps)

%65 daha fazla bellek bant genişliği (448 GB/s vs 272 GB/s)

%30 daha yüksek TDP (150W vs 115W)

RTX 5060'ın fiyatı ne kadar olacak?

Henüz resmî bir fiyat bilgisi yok ancak önceki nesil RTX 4060’ın globalde 299 dolar fiyatla piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde yine benzer bir fiyatlandırma bekleniyor.

RTX 5060 muhtemel kuvvetlerle önümüzdeki günlerde resmî olarak tanıtılacak ve birkaç ay içerisinde raflardaki yerini alacak.