NVIDIA'nın yeni amiral gemisi ekran kartlarından RTX 5080, bir önceki neslin RTX 4090'ının bariz bir şekilde gerisinde kaldı.

NVIDIA'nın yeni RTX 5000 serisi ekran kartlarından RTX 5080, daha önce ortaya çıkan Cyberpunk 2077 testinin ardından şimdi de Time Spy ve Geekbench testlerine sokuldu.

Hatırlayacağınız üzere RTX 5080'in Cyberpunk 2077 testinde kartın DLSS olmadan sunduğu ham performansı bir hayli eleştirilmişti. Şimdi ise Time Spy ve Geekbench testlerinde RTX 5080’in RTX 4090’a kıyasla performansının bariz açıdan geride kaldığı ortaya çıktı.

Özellikle Time Spy testinde RTX 5080’in 32.701 puan alarak RTX 4090’ın 36.318 puanından %10 daha düşük performans gösterdiği görüldü.

RTX 5080 vs RTX 4090

NVIDIA’nın xx80 serisi ekran kartları genellikle bir önceki neslin xx90 serisi kartlarının gerisinde kalıyor ancak bu nesildeki fark daha dikkat çekici. RTX 5080, önceki nesil RTX 4080’e göre mütevazı bir performans artışı sunsa da RTX 4090’ın gücüne yaklaşmayı başaramamış durumda.

Geekbench testlerinde, Vulkan’da 281.746, OpenCL’de ise 278.138 puan alan RTX 5080, RTX 4090’ın sırasıyla 365.013 ve 337.319 puanlık sonuçlarından önemli ölçüde geride kaldı. Bu, Vulkan testinde %23, OpenCL’de ise %17,6 gibi büyük farklar anlamına geliyor.

RTX 5080 vs RTX 4080

RTX 5080, doğrudan yerine geçeceği RTX 4080’e karşı daha iyi performan sunmayı başarıyor.

RTX 4080, Geekbench Vulkan testlerinde 259.403 puan ve OpenCL testlerinde 254.007 puan alırken, RTX 5080 bu testlerde sırasıyla %8 ve %9 oranında daha yüksek performans sergiledi. Tabii yine de bu artış nesilsel bir sıçrama olarak değerlendirildiğinde beklentilerin altında.

Peki siz NVIDIA'nın yeni nesil RTX 5000 serisi ekran kartları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.