Merakla beklenen RTX 5070 ve RTX 5070 Ti'ın çıkış tarihlerine yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Ekran kartı pazarının en güçlü isimlerinden NVIDIA, RTX 5070 serisinin piyasaya çıkış takviminde bazı değişiklikler yaptı. Resmî açıklamaya göre RTX 5070 Ti planlandığı gibi 20 Şubat'ta raflardaki yerini alacakken, standart RTX 5070'in çıkışı 5 Mart'a ertelendi.

NVIDIA, web sitesinde yer verdiği çıkış tarihlerine göre RTX 5070 Ti'nin 20 Şubat'ta piyasaya sürüleceğini doğrulasa da bu model, NVIDIA'nın kendi üretimi olan Founders Edition sürümüne sahip olmayacak. Kart, yalnızca üçüncü parti üreticiler aracılığıyla satışa sunulacak.

RTX 5070, 5 Mart'ta gelecek

Asıl önemli nokta ise standart RTX 5070 modelinin çıkış tarihinin 5 Mart'a kaydırılmış olması. Sektörde dolaşan söylentilere göre bu gecikmenin ardında stok problemleri yatıyor. Bazı analistler ise NVIDIA'nın bu hamlesinin yine Mart ayında çıkacak AMD'nin RX 9070 serisine karşı stratejik bir hamle olabileceğini düşünüyor.

Tüm bunların yanı sıra güvenilir kaynaklara göre RTX 5060 modelinin çıkışı da Mart'tan Nisan ayına ertelenebilir. Yine de NVIDIA'dan bu konuda henüz resmî bir açıklama gelmediğini belirtelim.

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Peki siz bu yıl NVIDIA'nın RTX 50 serisinden hangi ekran kartını almaya değer görüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.