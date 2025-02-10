NVIDIA'nın en yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 5090, bu sefer bambaşka bir sorunla gündemde.

NVIDIA’nın en yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 5090 geçtiğimiz haftalarda serideki diğer ekran kartlarıyla birlikte piyasaya sürüldü ve o günden bugüne yeni seriye dair pek çok şikâyet gün yüzüne çıktı. Bugün de serinin en güçlü ekran kartı ilk erime vakasıyla gündeme geldi.

Bir kullanıcı, oyun oynarken hem ekran kartı üzerindeki hem de kablodaki 12-pinli konektörün yanarak eridiğini bildirdi.

RTX 5090'ı üçüncü parti bir kablo ile kullanmış

Reddit kullanıcısı u/ivan6953, ASUS Loki SFX-L güç kaynağıyla birlikte başka bir yerden satın aldığı üçüncü parti bir 12VHPWR kablosunu kullanıyormuş. Konektör, RTX 5090’ın 500-520W civarında güç çektiği sırada erimiş ve kullanıcı yanık kokusunu fark eder etmez bilgisayarını kapatmak zorunda kalmış. Belirttiğine göre artık çok geçmiş çünkü kasasını açtığında kablo ve ekran kartının hasar gördüğünü fark etmiş.

12VHPWR konektör kablolarında geçmişte de sorun yaşayanlar olmuştu. NVIDIA, RTX 4090 döneminde yaşanan erime vakalarından sonra bu konektörü yenilemişti ancak sorun görünüşe göre hâlâ çözülmüş değil.

Kullanıcı, bu kabloyu daha önce RTX 4090’ında sorunsuz kullandığını söylese de üçüncü parti bir kablo kullanılması nedeniyle garanti talebinde bulunması zor görünüyor. Uzmanlar yeni seride mümkün mertebe NVIDIA'nın tavsiye ettiği kabloların tercih edilmesini tavsiye ediyor.

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