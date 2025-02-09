PCWorld YouTube kanalı, el konsolu olarak da kullanılabilen bir dizüstü bilgisayara NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı taktı. Peki sonuç ne oldu?

NVIDIA'nın kısa bir süre önce duyurduğu GeForce RTX 5090 GPU'su, sektöre bomba gibi düştü. Oyun performansı ile mest eden GPU, yüksek enerji tüketimi ile de çok konuşuldu. Peki bu GPU'nun bulunduğu bir ekran kartı, bir dizüstü bilgisayarda harici olarak kullanılırsa ne olur?

PCWorld YouTube kanalı, bu sorunun cevabını veren bir video paylaştı. Paylaşılan videoda AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili ve AMD Radeon 890M entegre GPU ile çalışan ve el konsolu olarak da kullanılabilen bir dizüstü bilgisayara NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı takıldı. "GPD Win Max 2" isimli bu dizüstü bilgisayar, harici ekran kartı bağlantısını yüksek performansta mümkün kılan OCuLink teknolojisine sahipti.

Peki sonuç?

PCWorld ekibi, kurduğu sistemi günümüzün en güncel oyunları arasında yer alan Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops 6 ve Black Myth: Wukong gibi yapımlarla test etti. Elde edilen bulgular ise pek de iç açıcı değildi. Zira teste giren tüm oyunlarda performans kaybı yaşanmıştı. En iyisi performans, önceden 83 FPS ile oynanabilen Black Myth: Wukong'da görülmüştü. Bu oyundan alınan fps, NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı ile yüzde 12 civarında düşmüş ve 72 olarak kayıtlara geçmişti. Diğer oyunlarda ise yüzde 60'a varan performans kayıpları yaşandı.

NVIDIA GeForce RTX 5090 özellikler için:

Aslına bakacak olursak bu durum çok da şaşırtıcı değil. Zira isterseniz bir el konsoluna isterseniz de bir dizüstü bilgisayara harici ekran kartı takın. Böyle bir kurulumda darboğaz yaşanması beklenen bir şeydir ve GPD Win Max 2 ile NVIDIA GeForce RTX 5090 kurulumunda da tam olarak bu durum yaşandı.

İşte GPD Win Max 2'ye NVIDIA GeForce RTX 5090 takılan video: