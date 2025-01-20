NVIDIA'nın yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 5090 için ilk kutu açılış videosu yayınlandı.

NVIDIA, yeni nesil amiral gemisi ekran kartı RTX 5090'ın kutu açılış videosunu yayınladı.

NVIDIA'nın bu yeni ekran kartı modeli yalnızca üstün performansıyla değil, yenilikçi kutu tasarımıyla da dikkat çekiyor. NVIDIA, bu kez çevre dostu bir yaklaşımı benimseyerek ekran kartı kutusunun tasarımı ve içeriğinde köklü bir değişikliğe gidiyor.

RTX 5090, %100 plastik içermeyen ve kağıt liflerinden yapılmış kahverengi bir dış kutuyla geliyor. Daha küçük boyutlarıyla dikkat çeken ambalaj, çevreye duyarlı tasarımıyla NVIDIA’nın sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor.

RTX 5090 kutu açılış videosu

Kutunun içi “Lunar Stone” renk paleti ile zarif bir görünüme sahipken, kabartmalı motifler ise yeni soğutucu tasarımına dair ipuçları veriyor.

RTX 5090’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri yeni “Double Flow Through” tasarımı. Bu teknoloji, çift fan düzeniyle GPU, bellek ve güç alt sistemine daha verimli bir hava akışı sağlıyor.

Peki siz RTX 5090'ın kutu tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.