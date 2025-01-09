NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartlarından RTX 5080, sistemlerimizi zorlayan Cyberpunk 2077'de test edildi.

NVIDIA’nın RTX 50 serisinin tanıtılması CES'in en dikkat çeken duyuruları arasındaydı ve asıl merak edilen nokta ise serideki kartların performansıydı. Bugünse serinin göz bebeklerinden RTX 5080, Cyberpunk 2077'de test edildi.

RTX 5080, 4K'da 120 FPS performans veriyor

Cyberpunk 2077, NVIDIA’nın DLSS 4 teknolojisi ve Frame Generation ile RTX 5080’de 4K çözünürlükte 120 FPS’nin üzerinde bir performans sunmayı başardı. Tabii buradaki asıl önemli nokta testlerde NVIDIA'nın ısrarla DLSS 4 ve Frame Generation teknolojisinin üzerine düşüyor olması. Bu durum oyuncularda kartların yeteri kadar kas gücüne sahip olmayacağını düşündürüyor.

Digital Foundry’nin yaptığı analizlere göre RTX 5080’in sağladığı bu performans, DLSS 4’ün yeni Çoklu Kare Üretimi (Multi Frame Generation) özelliği sayesinde mümkün oluyor. Bu teknoloji, işlenen karelerin arasına birkaç yapay zekâ tarafından üretilen kare ekleyerek, temel kare hızını önemli ölçüde artırıyor.

Bu performansı sadece DLSS 4 ve FG ile verebiliyor

Daha büyük sorun ise kartların performansının yeni teknolojiye dayandırılıyor olması, bu teknolojilerin beraberinde getirdiği giriş gecikmesi ve ghosting gibi sorunların görmezden gelindiğini düşündürüyor.

RTX 5080’in önceki nesil RTX 4080’e kıyasla bu sıçramayı ne ölçüde ham donanım gücüyle ne ölçüde DLSS 4 ile başardığı elbette şimdilik net değil. NVIDIA bu konuda net açıklamalarda bulunmazken, kartların piyasada yer edinmesiyle daha sağlıklı testler görmemiz mümkün olacak.

Sizce yapay zekâ destekli teknolojiler oyun dünyasında yeni bir altın çağ mı başlatacak, yoksa optimizasyonun önemini unutturduğu gibi ekran kartı geliştiricilerini de istemediğimiz bir yöne mi sürükleyecek? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.