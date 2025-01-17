NVIDIA'nın yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 5090, DLSS'siz Cyberpunk 2077 testine sokuldu.

Yeni RTX 5090, DLSS'siz bir şekilde ham gücüyle Cyberpunk 2077'de teste sokuldu ve sonuçlar pek de iç açıcı değil.

NVIDIA'nın yeni RTX 5000 serisinin tanıtımında en dikkat çeken nokta, tüm performans videolarında ısrarla DLSS açık performansların kullanılıyor olmasıydı. Doğal olarak kullanıcılar yeni kartların ham gücünü merak ediyordu.

RTX 5090, Cyberpunk 2077'de 30 FPS vermekte zorlandı

Yapılan testte Cyberpunk 2077, 4K çözünürlükte ve maksimum ayarlarda çalıştırıldı ve ışın izleme seçenekleri açık, DLSS devre dışıyken RTX 5090'ın 30 FPS bile vermekte zorlandığı gözler önüne serildi. Tabii DLSS 4'ü aktif ettiğiniz takdirde bir anda acayip bir FPS artışı yaşanıyor.

YouTuber PC Centric'in yaptığı testlerde DLSS 4 ve MFG (Multi Frame Generation) aktif hâle getirildiğinde RTX 5090, Cyberpunk 2077 4K’da 290 FPS performans verebiliyor.

Testteki bu dikkat çeken sonuç, modern AAA oyunların DLSS gibi teknolojilere ne denli bağımlı hâle geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. 30 Ocak'ta tam incelemeler yayınlandığında yeni RTX 5000 serisinin NVIDIA'nın vaatlerini ne ölçüde gerçekleştirebildiğini hep birlikte göreceğiz.

Testin gerçekleştirildiği videoyu buradan seyredebilirsiniz:

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