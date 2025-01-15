NVIDIA'nın yeni RTX 50 serisi ile birlikte tanıtılan DLSS 4'ün RTX 4000 serisindeki performansına dair NVIDIA yöneticisinden paylaşım geldi.

NVIDIA’nın 2022’de piyasaya sürdüğü RTX 40 serisi ekran kartları, yüksek fiyatları ve DLSS 3’ün yalnızca yeni nesil kartlara özel olması nedeniyle oyuncular arasında eleştiri yağmuruna tutulmuştu ancak NVIDIA, RTX 50 serisinin lansmanıyla birlikte RTX 40 serisi kullanıcılarına da jest yapacağını açıklamıştı.

RTX 50 serisinin amiral gemileri RTX 5090 ve RTX 5080’in piyasaya çıkışıyla aynı zamanda RTX 40 serisi ekran kartları için DLSS 4 desteği gelecek.

DLSS 4, RTX 4000 serisi kartlarda nasıl performans verecek?

Konu, NVIDIA yetkililerinden Jacob Freeman'a X üzerinden gelen "DLSS 4, RTX 4000 serisinde ne gibi geliştirmeler sağlayacak?" sorusuna Jacob Freeman'ın yanıtıyla gündeme geldi. Jacob Freeman yayınladığı görsel ile performans artışını ve VRAM kullanımının azaldığını gözler önüne serdi.

Yeni Çoklu Kare Üretimi (Multi Frame Generation) özelliği yalnızca RTX 50 serisine özel olacak olsa da DLSS 4 destekli Frame Generation geliştirmeleri özellikle RTX 40 serisi kullanıcıları için önemli bir performans artışı sağlayacak gibi görünüyor.