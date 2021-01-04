Hyde Park Entertainment Group ve Endeavor Content, rubik küpü ile ilgili yeni bir film için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Önümüzdeki senelerde çıkması beklenen bu film, dünya çapında yüzlerce milyon satış rakamına ulaşan ve dünya şampiyonaları düzenlenen Rubik Küpü oyuncağını konu alacak.

Çeşitli oyun ve oyuncaklar, Hollywood stüdyolarının uzun zamandır ilgi alanı içerisine girse de sadece tek bir konsepti konu alan oyun temalı filmlerin sayısı bir elin parmağını geçmemiştir. Ancak yakın zamanda açıklanan bir habere göre bu gelenek değişiyor ve Hollywood, rubik küpünü konu alan bir film için hazırlıklara başlamış durumda.

Hyde Park Entertainment Group ve Endeavor Content, yakın zamanda rubik küpünü konu alan ilk uzun metrajlı filmi çekeceklerini açıkladı. Henüz başlangıç aşamasında olan bu filmin senaryosu ve oyuncu kadrosu ise henüz belirtilmeyen detaylar arasında yer alıyor.

Rubik küpü, dünyada 450 milyondan fazla satıldı

Rubik küpü, 1974 yılında Macaristanlı heykeltraş ve profesör Erno Rubik tarafından icat edilmişti. Puzzle şeklindeki bu oyuncak, 1980 yılında Ideal Toy Corp. tarafından lisanslandı ve o tarihten beri Rubik küpü dünya çapında 450 milyondan fazla satış yaptı. Günümüzde, son derece zorlayıcı olan bu küpü için Rubik Küpü Dünya Şampiyonası bile bulunuyor.

“Karmaşık ancak bir o kadar da olağanüstü bir Rubik evreni” bizleri bekliyor

Rubik küpünü konu alan ilk uzun metrajlı filmin yapımcılığını, Priya Amitraj ve Addison Mehr üstlenecek. Rubik küpüyle arasında önemli bir bağ olduğunu belirten Amitraj, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Endeavour Content ve Rubik’s / Smiley ile iş ortaklığı yapmaktan heyecan duyuyor ve karmaşık ancak bir o kadar da olağanüstü bir Rubik evreni yaratmak için sabırsızlanıyorum.”

Filmin senaryosu ve oyuncu kadrosu henüz kesinleşmedi. Ancak söylentilerin arasında filmin animasyon türünde ortaya çıkabileceği ve Rubik Küpü Dünya Şampiyonası’nı konu alabileceği gibi iddialar bulunuyor.