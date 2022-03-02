Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasıyla tüm Batı dünyası, Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlara imza attı. Fakat bu yaptırımların bazıları, insanları sadece Rus olmaları nedeniyle sosyal hayattan dışlamaya başladı. Bu durum, sosyal medyada büyük bir etik tartışması başlattı.

Rusya’nın güvenliğini sağlamak için elzem olduğunu söyleyerek başlattığı Ukrayna’ya yönelik ‘operasyon’, tüm şiddetiyle bir haftadır sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Doğu ve Batı arasındaki gerilimi en hat safhaya çıkarmışken haliyle savaş, özellikle yaptırımlarla Rus yönetiminin yanı sıra Rus halkına da acımasızca hissettiriliyor.

Rusya’nın ekonomisini çökertmek, iç huzurunu zedelemek için yapılan yaptırımlar, haliyle Rus halkını doğrudan etkiliyor. Öyle ki yalnızca bir hafta içinde yüzlerce Avrupalı ve ABD’li şirket, Rusya’ya yönelik hizmetlerini sonlandırma kararı aldı. Fakat bazı uygulanan yaptırımlar, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Irkçılık - 'hak ediş' tartışmaları doğdu:

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulama kararı alan bazı şirket ve kuruluşlar, insanları sırf Rus olmaları nedeniyle cezalarla kısıtlamaya başladı. Örneğin, Münih Filarmoni Orkestrası, Rus şef Valery Gergiev’i görevden aldı, İtalya’nın Milano Üniversitesi ise Rus yazar Fyodor Dostoyevski’nin öğretilmesini yasakladı. Bu ve benzer ‘yaptırımlar’ sosyal medyada bazıları tarafından savunulurken, bazıları tarafındansa yoğun tepkiye maruz bırakıldı ve ırkçılık, faşizm olarak yorumlandı.

Not: Üniversite, bu kararın 'yanlış anlaşıldığını' belirtti. Olay, İtalyan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.