Rusya’nın Halkın Beyninin Yıkandığını Gösteren Hikâyeler

Rusya'da medya, Vladimir Putin hükûmetinin kontrolü altında sıkı bir şekilde denetlenirken bu durum, pek çok Rus'un beyninin yıkanmasına neden oluyor. Bunun en büyük kanıtı, BBC'nin paylaştığı hikâyelerle gözler önüne serildi.

Rusya’da medyanın uzun zamandır Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kontrolü altında olduğu ve ülkede halkı manipüle eden propagandaların yapıldığı su götürmez bir gerçek. Elbette günümüzde neredeyse her ülkede propagandalara hizmet eden kuruluşlar mevcutken Rusya’daki durumun ciddiyeti, bugün Ukraynalıların hikâyeleriyle paylaşıldı.

BBC Dünya Servisi Dezenformasyon Araştırma Ekibi’nin yayımladığı haber, Ukrayna’da yaşayan ve yakınları Rusya’da olan bazı kişilerin kendi ailesini bir savaşın olduğuna, Rusya’nın onlara saldırdığına inandırma çabasını anlatıyor. Fakat bu kişiler, gönderdikleri kanıtlara rağmen yakınlarını inandıramıyorlar.

Kendi anne babalarını inandıramıyorlar:

Oleksandra (BBC)

Örneğin 25 yaşındaki Oleksandra, yaşadığı kentin bombalandığını gösteren videolar çekerek annesine videolar gönderdi. Fakat anne, bu videolara rağmen kızına ikna olmadığını söyledi. Oleksandra, ebeveynlerinin bu tür olayların kazara yaşanmış olduğuna, Rus ordusunun asla sivilleri hedef almayacağına ve Ukrayna ordusunun kendi halkını öldürdüğüne inanıyordu. Ayrıca anne, askerlerin Ukrayna’ya onları ‘özgürleştirmek’ için geldiğini, hiçbir şeye zarar vermeyeceklerini söylüyordu.

BBC’nin aktardığına göre Rus kanalları, savaşın nedenini Ukrayna’nın saldırganlığı olarak gösteriyor ve bunu ‘özel bir özgürleştirme operasyonu’ olarak niteliyordu. Rus medyasında savaş, işgal ve saldırı kelimelerinin yasaklandığı da bilinirken, bu sözcükleri sarf eden medya kuruluşlarının ‘Rus askerleri hakkında bilinçli bir şekilde dezenformasyon yayma’ gerekçesiyle yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.

Bir diğer hikâye de ailesini Ukrayna’dan çıkarmayı başaran, babası Rusya’da çalışan Mikhailo'dan. Babasının kendisini hiç aramadığını ifade eden Mikhailo, babasını arayıp olanları anlattığında babasının bu olayların doğru olmadığını söylediğini açıkladı. Babası, “Hayır bir savaş yok, Ruslar Ukrayna’yı Nazilerden kurtarıyor” sözlerini sarf etmiş.

Diğer bir örnek olan Anastasya da Donetsk’te köyde yaşayan ve Rus kanalları izleyen ailesinin duruma inanmadığını anlattı. Sabaha karşı beşte annesini arayan Anastasya, annesinin kendisine “Endişelenme, Rusya Kiev’i asla bombalamaz” dediğini söyledi. Annesine bombardımanın başladığını söylediğindeyse “Ama, Ukrayna Donbas’ı bombaladığında yapmamız gereken buydu.” cevabını aldı.

BBC’nin yayımladığı özel habere bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.