Asya’nın en güçlü ülkelerinden biri olan Rusya, askeri gücüne güç katmak amacıyla geçtiğimiz günlerde yeni SU-57 Checkmate savaş uçağını tanıttı. Rusya’nın ilk tek motorlu savaş uçağı olan SU-57 Checkmate’in ABD ordusunun F-35 uçaklarına rakip olması bekleniyor. Yeni savaş uçağının detaylarına yakından bakalım.

Temmuz 2021 tarihinde Rusya’nın Jukovski kentinde düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2021, beklenenden daha hareketli geçti. Daha çok Rusya hükümeti için yaptığı sivil uçaklar ve savaş uçaklarıyla tanınan Rostec şirketi, yeni savaş uçağı olan SU-57 Checkmate modelini tanıttı. SU-57 Checkmate, Rusya’nın ilk tek motorlu savaş uçağı olarak daha şimdiden tarihe adını yazdırdı.

Peki, SU-57 Checkmate savaş uçağını bu kadar önemli kılan ne? Teknik detaylara geçmeden önce kısaca belirtmek gerekirse bu uçak, ABD ordusunun kullandığı ve aktif olarak tüm NATO üyelerine sattığı F35 savaş uçaklarına rakip olacak şekilde üretildi. Yani sıkı durun, yakın zamanda ortalık karışacak. Rusya’nın yeni savaş uçağı SU-57 Checkmate modelinin öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

SU-57 gibi ama çok daha sinsi versiyonu:

SU-57 Checkmate öncesi, Rusya tarafından SU-57 savaş uçakları kullanılıyordu. Bunlar çift motorlu, biraz da hantal uçaklardı ama oldukça güçlülerdi. Günümüz hava teknolojilerinde artık ağır uçaklara yer yok. Bu nedenle mühendisler SU-57 modelini aldılar ve atabilecekleri kadar çok ağırlığı attılar.

SU-57 ağırlıklarından kurtulması ile birlikte ortaya SU-57 Checkmate modeli çıktı. Daha hafif olan bu uçak için artık çift motor gereksiz görüldü ve bir motor dışarı çıkartıldı. Böylece SU-57 Checkmate tarihe, Rusya’nın ilk tek motorlu savaş uçağı olarak adını yazdırmayı başardı. Hafif olduğuna bakmayın, bu savaş uçağının bazı özellikleri gerçekten korkutucu.

SU-57 Checkmate, ses hızının iki katına çıkabiliyor:

Rusya’nın 5. nesil savaş uçağı olarak anılan SU-57 Checkmate, 18 tondan daha az bir kalkış ağırlığına ve azami 7 ton yük kapasitesine sahip. Uçuş menzilinin yaklaşık 3 bin kilometre olduğu söylenen bu uçak, 40 bin fit yükseklikte ses hızının tam iki katına çıkabiliyor. Ağırlıklardan kurtulmak işe yaramış gibi görünüyor.

Bazı Rus yetkililer SU-57 Checkmate için bir lego benzetmesi yapıyorlar. Kullandığı tek motor zaten SU-57’nin aynısı. Geri kalan parçalar ise ayrı ayrı çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin bir birleşimi olarak görülüyor. Yani SU-57 Checkmate savaş uçağı için deneysel bir proje demek yanlış olmaz.

SU-57 Checkmate, seri üretim sürecinden sonra insansız hava araçları ile birlikte yürütülen operasyonlara katılabilecek. Farklı menzillerde 5 tane füze taşıma kapasitesine sahip olacak bu savaş uçağı, aynı zamanda geniş ve gizli iç silah bölmeleriyle donatılacak. Yani hafif olmasına rağmen normal uçak mühimmatını rahatça taşıyabilecek.

SU-57 Checkmate ne zaman göklere çıkacak?

Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2021’de görülen SU-57 Checkmate savaş uçağı aslında yalnızca bir prototipti. Yani henüz ortada bir uçak yok. Uçağın gerçek anlamda tamamlanıp da göklerde dosta güven, düşmana korku sağlaması için 2023 yılı hedef gösteriliyor. Uçağın seri üretime geçip de satılmaya başlaması ise ancak 2026 yılında gerçekleşecek.

SU-57 Checkmate savaş uçağının fiyatı ne kadar olacak?

Rostec CEO’su tarafından yapılan açıklamalara göre Rusya’nın 5. nesil savaş uçağı SU-57 Checkmate’in fiyatı 25 ile 30 milyon dolar arasında olacak. Fransız Dassault Rafale ve İsveçli Saab Gripen fiyatlarının 60 ile 90 milyon dolar arasında değiştiğini düşünürsek SU-57 Checkmate, gelişmekte olan ülkeler için tam bir fiyat-performans uçağı olacak gibi görünüyor.

Hava savunması için birkaç tane SU-57 Checkmate alan bir ülke, yanına bir grup insansız hava aracı da aldığı zaman büyük bir uçak filosunun sahip olduğu güce yakın bir hava gücüne sahip olacak. Bir SU-57 Checkmate pilotunun filodaki insansız hava araçlarını kontrol edebilme becerisine sahip olması ise insan gücünden tasarruf sağlayacak.

SU-57 Checkmate neden üretildi?

Rusya’nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminden beri Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı elini güçlendirmeye çalıştığı herkes tarafından biliniyor. İşte SU-57 Checkmate savaş uçağının yapılış amacı tam da bu, hatta biraz da amaç NATO’ya kafa tutmak.

SU-57 Checkmate tanıtım filminde Arjantinli, Vietnamlı, Hindistanlı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden pilotlar görüldü. Bu demek oluyor ki Rusya, SU-57 Checkmate savaş uçaklarını Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerine satmayı planlıyor. Bir NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye’nin de alıcılar arasında olacağına dair söylentiler var.

SU-57 Checkmate üretimin önünde büyük bir engel var:

Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2021 sonrası tanıtılan SU-57 Checkmate savaş uçağını yorumlayan havacılık uzmanı ve yazar Tom Cooper, tıpkı SU-57 modelinde olduğu gibi SU-57 Checkmate modelinde de Rusya’nın önünde bir engel olduğunu söylüyor, parasızlık.

Cooper’a göre şu an için Rusya’nın SU-57 Checkmate modelini seri üretime geçirecek bütçesi yok. Uçak AR-GE sürecini tamamlasa ve belki birkaç tane üretilse de Rusya’nın seri üretime geçeceği düşünülmüyor. Belki maketten ev satar gibi diğer ülkelere bu savaş uçağını satarak gerekli sermayeyi elde edebilir.

Rusya’nın ilk tek motorlu savaş uçağı olan SU-57 Checkmate hakkında bilmeniz gerekenlerden ve bu iddialı uçağın özelliklerinden bahsettik. Havacılık savaşında Rusya, ABD’nin önüne geçebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.