Sabah uyanıp aynaya baktığınızda gözlerinizin kızarmış olduğunu gördüğünüz zamanlarda emin olun yalnız değilsiniz. Bu duruma sebep çeşitli faktörler olduğundan pek çok aynı durumu yaşayabiliyor.

Günlük hayatımızı doğrudan etkileyen göz sağlığımızda meydana gelen değişiklikleri dikkate almalısınız.

Peki, sabahları neden gözlerimiz kan çanağı şekilde kalkarız ve ne zaman doktora gitmemiz gerek?

Kalitesiz uyku, gözlerde kızarıklığa neden olabilen başlıca faktörlerden biri.

Uyku şüphesiz ki vücudumuzun ve gözlerimizin dinlenmesi için kritik öneme sahip. Yetersiz uyku, gözlerin dinlenmesini engelleyerek gözlere yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Bu da gözlerin kanlanmasına ve kızarmasına ortam hazırlıyor. Uyku apnesi de kırmızı göze neden olan sorunlardan biri.

Gözleriniz tam kapanmıyor olabilir.

Uyku esnasında göz kapağındaki zayıf kaslar, tıbbi durumlar, biyolojik ve anatomik anomaliler sebebiyle gözlerin tamamen kapanmadığı olabiliyor. Bu da açıklıktan giren hava ile gözlerin kurumasına neden oluyor.

Ekran maruziyeti ile gözlerinizi yoruyor olabilirsiniz.

Modern yaşamın vazgeçilmez parçası olan bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına uzun süre maruz kalmak, göz yorgunluğuna yol açıyor. Ekranlardan yayılan mavi ışık, göz kaslarını zorlayarak gözlerin kurumasına ve kızarmasına neden olabiliyor.

Özellikle gece geç saatlere kadar ekran başında kalmak, çok yakından ve küçük yazılara bakmak gibi yorucu hareketler, gözlerin yeterince dinlenememesine ve sabah uyandığınızda gözlerde kızarıklık yaşamanıza sebep.

Alerjik reaksiyonlar, gözlerde kızarıklığa neden olan bir diğer yaygın sebep.

Özellikle mevsim geçişlerinde polen, toz, duman gibi alerjenler, gözlerin tahriş olmasına ve kanlanmasına yol açabiliyor. Ayrıca gözlerinize yanlışlıkla dokunduğunuzda ellerinizde bulunan kir ve mikroplar da gözlerde enfeksiyona ve kızarıklığa sebep olabiliyor.

Bunun yanı sıra kuru hava, klima, rüzgâr gibi çevresel faktörleri de göz önünde bulundurmakta fayda var.

Göz sağlığı, genel sağlığımızla yakından ilişkili.

Yetersiz su tüketimi, vücudun susuz kalmasına ve gözlerin kurumasına neden oluyor. Bunun yanı sıra vitamin ve mineral eksiklikleri de gözlerde kızarıklığa yol açabiliyor. Özellikle A vitamini eksikliği, göz kuruluğuna ve dolayısıyla gözlerde kızarıklığa sebep olabiliyor.

Gözlerde kızarıklığın ardında yatan başka sağlık sorunları da olabilir.

Konjunktivit (göz iltihabı), glokom (göz tansiyonu), uveit (göz içi iltihap) gibi rahatsızlıklar, gözlerde kızarıklığa neden olabilir. Uzun süreli stres ve yorgunluk da göz sağlığını olumsuz etkileyerek kızarıklık oluşmasına yol açabilen etmenler arasında.

Alkolü fazla kaçırmış olabilirsiniz.

Alkolden sonra gözlerinizin içi ve çevresi dahil olmak üzere vücudunuzdaki kan damarları gevşer ve genişler. Eğer dozu fazla kaçırdıysanız beyaz kısımdaki kan damarları da genişlediğinden gözünüzü kırmızı hâle çevirebilir.

Eğer bunlardan biri, sabahları kırmızı gözle uyanmanızın sebeplerindense pek de korkulacak bir şey yok. Ancak durum sıklıkla devam ediyorsa ve gözünüz enfeksiyon kapmışsa geç kalmadan doktora gitmenizde fayda var.

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