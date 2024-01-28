Tüm zamanların en çok satan konsolu PlayStation 2, çıktığı dönem adından en çok söz ettiren elektronik cihazdı. Bu konsol, Irak ve ABD arasındaki sürtüşmelerin yoğun olduğu 2000'li yılların başında Saddam Hüseyin'in de dikkatini çekmişti.

2000 yılının ilk çeyreğinde öyle bir oyun makinesi üretilmişti ki günümüzde bile adından söz ettirmeye devam ediyor. Çıktığı zamanın ötesinde olan PlayStation 2 sadece oyuncuların değil, devletlerin de ilgisini çekmişti.

Tarihin önemli diktatörlerinden Saddam Hüseyin, iddialara göre Irak ordusunu ABD savaşı için hazırlarken, konsolun çıkışıyla birlikte binlerce PlayStation sipariş etmişti.

Peki, bunun anlamı neydi? Saddam Hüseyin, PlayStation 2'lerden oluşan süper bilgisayarlar üreterek ABD'ye karşı mı savaşacaktı?

PlayStation 2, çıktığı dönemde bilgisayarlardan çok daha ucuz ve güçlüydü.

Bundan 24 yıl önce çıkan ve tarihe bir efsane olarak geçen PlayStation 2, 3000 dolardan başlayan standart bilgisayarlara kıyasla 299 dolarlık satış fiyatıyla sadece oyunseverlerin değil devlet adamlarının da radarına girmişti.

Bu konsolların gücünü kullanarak askerî süper bilgisayarlar kurmayı planlayan Saddam Hüseyin; böylelikle analiz yeteneğine sahip, olası hava saldırılarını tahmin eden bir güce hükmedecekti.

Rivayete göre Saddam Hüseyin, konsolun çıkışından kısa bir süre sonra binlerce PlayStation 2 sipariş etmişti.

2000'in başlarında, Birleşmiş Milletler Irak'a "bilgisayar ve bilgisayar parçaları satışı" konusunda ciddi ambargo uyguladığı için Irak, BM üyesi ülkelerden bilgisayar satın alamıyordu. PlayStation 2, bilgisayar kategorisine girmediği için bu ambargodan muaf tutuluyordu.

Dönemin komplo teorileriyle ün yapmış haber sitesi World Net Daily'nin ortaya attığı iddiaya göre Saddam Hüseyin, Orta Batı'ya gizli ekibini göndererek Irak ordusu için 4000 adet PlayStation 2 satın aldırmıştı ve Irak ordusu bu konsolların donanımlarını birleştirerek süper bilgisayarlar yaratacaktı.

Japon uzmanların PlayStation 2'nin gücü hakkında ABD'yi uyarması Pentagon'u tedirgin etmişti!

PlayStation 2, çıktığı yıllarda çok ses getirdiği için her yerde bulunabilen bir cihazdı. Yapılan araştırmalarda, ABD'nin Detroit şehrindeki satıcılardan 1400'den fazla PlayStation 2 satışı olduğu bildirilmiş,

ABD'li uzmanlar, PlayStation 2'deki işlemcinin gücünün bir füze yönlendirme sistemini yönlendirebilecek seviyede güçlü olduğunu bildirerek hükûmeti bu konuda uyarmıştı.

Japonya, Irak da dahil olmak üzere terör faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkelere PlayStation 2 satışını bir süreliğine durdurmuştu.

PlayStation 2, günümüzde çıkan oyun konsolları gibi stok problemi yaşamadığından hem maddi açıdan hem de bulunması açısından erişilmesi oldukça kolay olan bir cihazdı.

Cihazın yüksek gücü ve düşük maliyetiyle birlikte bazı terör örgütleri, cihazın içindeki parçalarla yeni donanımlar elde ederek terör faaliyetlerinde kullanmasınlar diye Sony, Birleşmiş Milletlerin endişesini haklı bularak o dönem birkaç ülkede PlayStation satışlarını yasaklamıştı.

Bu iddialar hiçbir zaman net olarak doğrulanamadı ve PS2 gerçekten süper bilgisayar olarak kullanıldı mı hâlâ bilinmiyor.

Neredeyse çeyrek asırdır tartışılan bu olay, komplo teorisyenlerinin hâlâ odağı olmaya devam ediyor. Saddam Hüseyin'in Bağdat'a 4000 PS 2 istiflediği, haber sitelerinde bahsediliyor ancak bu konsollarla ne yapıldığına dair net bir bilgi yok.

Amaç, bu konsolların gücünü oyun için değil, askerî savunma ve füze sistemlerine uygun şekilde programlayıp ABD'ye karşı çok daha güçlü bir Irak ordusu yaratmaktı ancak bunu yapabilecek donanımda programcıları var mıydı orası bilinmiyor.

Bu iddiayı ortaya atan komplo teorisyenleri, haberin arkasını getiremedikleri için Saddam Hüseyin'in konsolların gücünü kullanarak "dünyayı fethetme" planının bir aldatmacadan ibaret olduğu kabul ediliyor ancak bir devlet başkanı neden 4000 PS 2 satın alır ki? Belki de ordunun boş zamanlarda oyun oynayarak kafa dağıtmasını istemiştir(!)

Kaynaklar: WND, Fantastic Facts, Eurogamer, Pinsent Masons, The Register, BBC

İlginizi çekebilecek diğer içerikler: