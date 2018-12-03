Sadece Bir Parça Kağıtla Sonsuzluğu Kanıtlayan Oyun

Hayatımıza bir şekilde giren, benliğinizin büyük bir parçası olarak gördüğünüz şeylerin sonsuza kadar sürmesini istersiniz. Oturduğunuz yerde, sadece bir kâğıt parçasıyla, insanlığın en kadim merakını nasıl kanıtlayacağınızı anlatıyoruz.

Tarih boyunca bilim, insanlığın merakı sonucunda elde bilgilerle birikimli bir şeklide ilerledi. Aslında bilimi belirli bir yazarı olmayan; kişilere, kurumlara ya da ülkelere aidiyeti bulunmayan bir kitap olarak tanımlayabiliriz. Peki tüm bu hikâyenin bir sonu var mı? Çevremizdeki her şeyi tanımlamak için ne kadar doğru kelimeler ya da semboller kullanıyoruz.

Arkeolojik bulgular ve yapılan çalışmalar, iletişim açısından modern insana kıyasla gelişmemiş olan insan türlerinin tükendiğini kanıtlıyorlar. Bir şekilde, her şeyin sonunda bizi hayatta tutan şeyin kendisi iletişim. İlkel insanlar, mağara duvarlarına çizdikleriyle, jest ve mimikleriyle başlarına geleni yakınlarına anlattılar. Bugün aynı hikayeleri, mağara duvarları yerine ekranlarımızda izliyoruz.

Modern insan olan bizler, soyut kavramlar üzerinde düşünebiliyor, duyguları kavramlaştırıp birbirimize aktarabiliyoruz. Seviyoruz, sinirleniyoruz, kırılıyoruz, hatta duygusal durumlara karşı biyolojik tepkiler bile veriyoruz. Peki ya merak duygusu, özellikle sonsuzluğa ilişkin olan merakımız? Bunu nasıl tanımlıyoruz. Kuşkusuz, dünyanın her yerinde aynı şeyleri ifade eden sonsuzluk sembolüyle.

Peki size sonsuzluğu durduğunuz yerde sadece bir kâğıt parçasıyla kanıtlayabileceğini söylesek? Möbius şeridi ile tanışın:

Şimdi nasıl uygulayacağınıza geçelim. Elinize şerit hakinde bir kâğıt alın:

Bir A4 kağıdının uzun kenarının birkaç santimetre içerisinden keserek şerit şeklinde bir parça elde edebilirsiniz. Bu kâğıdın iki ucunu birbirine yapıştırın. Sonuç olarak elinizde “O” şeklinde bir kâğıt olacak. Şimdi küçük bir hile ile asıl olaya geçiyoruz.

Bu kez iki ucunu birleştirmeden önce şeridi yarım tur (180 derece) çevirin. İki ucu da kâğıt 180 derece bükülmüşken birleştirin:

Matematiğin büyülü dünyasına hoş geldiniz. Bu elde ettiğiniz tuhaf şekle Möbius şeridi diyoruz:

Normalde herhangi bir şeridin iki yüzü vardır. Ancak Möbius şeridinde tek yüz var:

Okları durmadan takip etmeye çalışın:

Muhtemelen bir süre sonra pes ettiniz, çünkü okların bir sonu gelmedi. İlk olarak 1861 yılında Johann Benedict Listing adındaki bir matematikçi tarafından ortaya atılan bu şekil, Agust F. Möbius isimli diğer bir matematikçi tarafından teorileştirildi.

Möbius şeridi üzerinde, nereden başlarsanız başlayın aynı noktaya geri dönersiniz. Bu hareketiniz, enerjiniz yettiği yere kadar devam eder. Olur da bir gün sonsuz enerjiyi bulur, döngüyü takip etmeye karar verirseniz hareketinizin bir sonu gelmeyecektir.

Möbius şeridi üzerinde her şey sonsuz bir döngüye girer. Bu döngü size bir yerden tanıdık geliyor mu?: