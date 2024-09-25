SAG-AFTRA'nın oyun dünyasını etkileyen grevinden bir çağrı da League of Legends için geldi.

SAG-AFTRA, video oyun sektöründe devam eden seslendirme sanatçıları grevine League of Legends'ı da dâhil etti. Sendika, 160.000'den fazla üyesi adına, League of Legends'ta görev alan destek stüdyolarından biri olan Formosa Interactive'e karşı haksız iş gücü uygulamaları şikayetinde bulundu.

Riot Games, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada League of Legends'ın bu şikayetle doğrudan bir bağlantısının olmadığını vurguladı. Riot Games sözcüsü Joe Hixson, The Verge’e yaptığı açıklamada yaklaşan Worlds turnuvası ve Arcane’in ikinci sezonunun bu grevden etkilenmeyeceğini çünkü bu projelerin konu ile ilgisi olmadığını belirtti.

SAG-AFTRA, Formosa Interactive'e neden karşı çıktı?

Formosa Interactive, video oyun geliştiricilerine ses tasarımı, prodüksiyon ve seslendirme gibi hizmetler sunan bir stüdyo. SAG-AFTRA, Temmuz ayında başlayan grevin ardından Formosa'nın bir oyunu iptal etmeye çalıştığını iddia etti. İddialara göre bu girişim başarısız olunca Formosa, oyunu gizlice sendikanın "paravan şirket" olarak tanımladığı bir başka firmaya devretti ve yalnızca sendika üyesi olmayan kişilerle çalışmaya yöneldi.

SAG-AFTRA bu olaylar sonucunda Formosa Interactive'e karşı Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na resmî bir şikayette bulundu. SAG-AFTRA’nın ulusal icra direktörü Duncan Crabtree-Ireland, Formosa'nın haksız iş gücü uygulamalarında bulunduğunu ve bu durumun doğru olmadığını belirterek, bu tür adımların sendikanın tepkisiyle karşılaşacağını ifade etti.

Grev ilk olarak SAG-AFTRA ve video oyun yayıncıları arasında yapay zekâ korumaları ve diğer çalışma şartları üzerine süren pazarlıkların tıkanmasının ardından başlamıştı.

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