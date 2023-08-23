Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni COVID-19 varyantının Türkiye'de görülmediğini açıkladı. Koca, varyantın görülse bile önceki dönemlerdeki gibi eve kapanmanın söz konusu olmayacağını dile getirdi.

Kırşehir'deki ziyaretlerinin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde gittikçe daha fazla gündemde yer almaya başlayan ve 51 ülkeye yayıldığı açıklanan yeni COVID-19 varyantı ile ilgili yüreklere su serpen açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin yeni varyantın Türkiye'de görülüp görülmediği yönündeki üzerine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye’mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca'nın yeni COVID-19 varyantı ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye’mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi.

Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin ve asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Ve halen Kovid görülüyor mu?

Evet görülüyor. Dünyada görülüyor mu? Evet görülüyor. Görüldüğü halde Dünya Sağlık Örgütüne artık bildiriliyor mu? Bildirilmiyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla her geçen gün etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. O nedenle virülansı artan hastane yatışı daha da arttıran herhangi bir durum söz konusu değil.

Vatandaşımız müsterih olsun, endişelenmesin. Genel koruma, tedbirimiz griple ilgili nasılsa bundan sonraki süreçte aynı şekilde olmalı.

Yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan büyüklerimizin özellikle kalabalık ortamlarda, özellikle bir şekilde virüs etkisinde olan vatandaşlarımızdan kendilerini korumak için gayret göstermeleri her zaman yapacağımız bir uygulama.