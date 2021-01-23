Milli Fırkateyn "İstanbul" Canlı Yayında Denize İndiriliyor

MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi olan İstanbul Fırkateyni (F-515), İstanbul Tersane Komutanlığı'nda denize indirildi. Fırkateynin denize iniş töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu.

Son yıllarda savunma sanayinde büyük atılım gerçekleştiren ülkemizde, donanmamızın da kuvvetlendirilmesi için çalışmalar başlamıştı. Bu amaçla başlatılan çalışmalardan biri de MİLGEM (Milli Gemi) Projesi idi.

Projenin ilk gemisi TCG Heybeliada olmuş ve büyük ses getirmişti. Projede Türk Deniz Kuvvetleri, keşif, gözetleme, erken uyarı, denizaltı karşıtı savaş, yüzeyden yüzeye savaş, yüzeyden havaya savaş ve amfibi operasyonlar dahil pek çok görevde kulllanılabilecek gemiler geliştiriyordu.

MİLGEM'deki 5. gemi

Projede yer alan gemiler Ada, İstanbul ve TF-2000 olarak üç ayrı sınıfa ayrılmıştı. Ada sınıfı korvet tipi gemiler özellikle denizaltılara karşı ekipmanlarla donatılacak. İstanbul sınıfında ise çok amaçlı fırkateynler yer alacak.

Daha önce açıklanan bilgilere göre İstanbul fırkateyninin deplasmanı 3000 ton, uzunluğu 113,2 metre, genişliği 14,40 metre ve su çekimi de 4,05 metre olacak. Saatteki hızı 54 km'yi bulabilecek olan gemi,125 kişilik mürettebat taşıyacak ve 12170 km menzile sahip olacak.

Geminin denize indirilişini aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz.