Sağlık Bakanlığı, YouTuberlarla Çalışmaya Başlayacak

Türkiye’deki aşılanma hızı giderek düşerken, gençler arasında daha bulaşıcı olduğu tespit edilen delta varyantı etkisini artırıyor. İşte bu nedenle Sağlık Bakanlığı gençlere ulaşmak için YouTuberlar ile çalışmaya başlayacak.

İki doz Sinovac aşısı olup, yeni varyantlar ortaya çıktıktan sonra üçüncü doz aşısını olmayanlar tehlike altında. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, özellikle 18-24 yaş arası gençlerin aşılanma programında yavaşlama söz konusu. Bunda yeni varyantların etkisi büyük.

Türkiye genelindeki aktif vakaların %40 23 yaş altında. İşte bu nedenle Sağlık Bakanlığı, gençlere ulaşmak için YouTuberlar ile işbirliği yapmaya başlayacak. Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre bakanlık, gençlerin kendi istekleri ile aşı olmalarını sağlamak adına böyle bir çalışma yapacak. Ancak projenin detayları henüz netleşmiş değil.

Türkiye’deki aşılanma hızı ise aşağıdaki grafikte görülebiliyor:

Türkiye’de nüfusun %65’i en az 1 doz, %57’si ise 2 doz aşı oldu. Ancak bu aşılanmaların büyük bir kısmı, yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında uygulandı. Ancak Eylül ayının ilk günlerinden itibaren günlük yeni aşılanan kişi sayısında ciddi bir düşüş olduğu görülüyor.

Delta varyantı sosyal olarak daha aktif olan, dolayısı ile bulaş tehlikesi daha yüksek gençleri hedef alıyor. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı’nın atacağı adım kağıt üzerinde mantıklı görünüyor. Ancak YouTube’daki içerik üreticileri, platformun içerisinde “aşı, salgın, covid-19, koronavirüs” uyarılarına karşı sınırlandırmalarından kaçınabilir. Bunu zaman gösterecek.