Afrika'nın kavurucu sıcağında Sahra Çölü'nün ortasında bulunan bu esrarengiz daireler, uzaydan bile görülebiliyor.

Çoğumuz bu devasa çölü, kum tepeleri ve olağanüstü doğal güzellikleriyle tanısak da şimdi ortaya çıkan bu dairelerle ilgili sırlarını çözmek için yeni bir sebep daha var.

Peki gelelim asıl sorumuza: Bu devasa yapıtlar acaba kim veya ne tarafından yapıldı?

Google Earth'ün uyduları sayesinde ortaya çıkan ilginç şekiller, ilk bakışta uzaylı yapımı gibi durabilir.

Uzmanlar ve komplo teorisyenleri, şekillerin varlığı hakkında birçok teori üretti. İlk etapta devasa izlerin, eski bir uygarlığın kalıntıları olabileceği düşünüldü.

Ancak yerel uzmanlar ve yapılan araştırmalar, bu teorileri çürüttü. Yapılan incelemeler, izlerin muhtemelen modern çağa ait olduğunu ve belki de bölgedeki petrol arama faaliyetlerinden kaynaklanabileceğini gösteriyor.

Bu dairelerin sırrını çözmek için yapılan detaylı araştırmalar, birçok ilginç bilgiyi gün yüzüne çıkardı.

Çölün bu kısmı, uzun yıllardır petrol araştırmaları için kullanılıyor ve faaliyetler sırasında kullanılan yöntemler, muhtemelen bu ilginç şekillerin oluşmasına neden olmuş olabilir.

Dinamitle doldurulmuş delikler petrol aramak için kullanılan eski bir yöntemdi. Yani daireler, yer altında kaynak arayan araştırmacılardan arta kalanlar.

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