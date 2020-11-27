Bir firmanın profil fotoğrafınızı kullanarak yüz tanıma aracını geliştirmesinden endişe duyuyorsanız Anonymizer tam da siz göre bir araç. Şu an için pek de başarılı çalışmıyor olsa da Anonymizer, yapay zeka desteği ile gerçek fotoğraflarınızı kullanarak sahte resimlerinizi oluşturuyor.

Yüz tanıma teknolojileri üzerine çalışan firmaların ya da siber zorbaların çevrimiçi ortamdaki fotoğraflarınızı ele geçirmesinden endişe duyuyorsanız Anonymizer adlı yeni bir araç, tam da ihtiyacınız olan hizmeti verebilir.

Generated Media tarafından “sentetik medyanın kullanımını göstermenin yararlı bir yolu” olarak geliştirilen yapay zeka aracı, orijinal fotoğraflarınız yerine yapay zeka tarafından oluşturulmuş görseller sunuyor. Amaç ise özellikle sosyal medya profil fotoğraflarınızda gerçek görüntüleriniz yerine yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntüleri kullanmak.

Anonymizer ile size at "sahte" profil resimleri oluşturabilirsiniz

Söz konusu yapay zeka, Generated Media’nın kendi stüdyolarında çekmiş olduğu on binlerce fotoğraf ile eğitildi. Araç, söz konusu görüntüleri oluşturmak için yeni örnekler oluşturan bir dönüştürücü ile bunların gerçeğe ne kadar yakın olduğunu analiz eden bir ayırıcıdan oluşan Çekişmeli Üretici Ağlar’dan (GAN) faydalanıyor.

Süreç tamamlandığında araç, kullanıcılara gerçeğe yakın bir profil fotoğrafı oluşturmuş oluyor ya da en azından bunu yapmaya çalışıyor. Aracı kullanmak için dümdüz ileriye baktığınız bir fotoğrafı yüklemeniz yeterli oluyor. Yapay zeka, size benzeyen 20 farklı görsel oluşturarak bunlardan birini seçme imkanı tanıyor. Böylece sosyal medyadaki profil fotoğrafınız, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görsel olabilir.

Dürüst olmak gerekirse kendi gerçekleştirdiğimiz testler sonucunda Anonymizer'ın başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu söylemek çok da mümkün değil. Generated Media da bu durumu kabul ediyor ve aracı geliştirmeye devam edeceğini söylüyor. Kişisel kullanım için tamamen ücretsiz olan Anonymizer'ı test etmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.