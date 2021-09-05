Dünyanın İlk 'DNA Tabanlı Koronavirüs Aşısı' Geliştirildi

Dünyanın ilk acil kullanım onayı alan DNA tabanlı aşısı olan ZyCov-D aşısı resmen kullanıma sunuldu. Aşının %67 etkinliği olduğu açıklandı.

Son dönemde yerli aşımız Türkovac’ın da kullanıma hazır olmasıyla birlikte COVID-19 için birçok aşı seçeneği ortaya çıkmıştı. Bu aşılardan bazıları geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor bazıları ise mRNA tabanlı hazırlanıyordu. Birçok DNA tabanlı aşı geliştirilse e bunlardan hiçbirisi onay alamamıştı. Ta ki bugüne kadar.

Hindistan’da geliştirilen ve acil kullanım onayı alan dünyanın ilk DNA tabanlı aşısını geliştirdi. Araştırmacılar, aşının dünyanın herhangi bir yerinde kullanılabileceğini ve yakın zamanda diğer ülkelerden de DNA tabanlı aşıların çıkabileceğini açıkladı.

DNA tabanlı aşı ne kadar etkili?

ZyCoV-D adı verilen aşı, deriye uygulanan bir yapıya sahip ve COVID-19’a karşı %67 etkili. Aşı aynı zamanda 3. faz denemelerini geçen ve acil durum kullanım onayı alan ilk DNA aşısı olma özelliğini de taşıyor. Ashoka Üniversitesinden Virolog Shahid Jameel, “Eğer DNA aşıları başarılı olursa, aşılama konusunda devrim yaratabilir. Bu aşıların hem üretimi hem de maliyetler çok daha uygun” diyerek DNA aşılarının toplu aşılamalar için ideal olduğundan bahsetti.

mRNA bazlı aşılar çok çabuk etki gösteriyor olsa da bu etkileri zamanla azalabiliyor ve çok düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmeleri gerekiyor. DNA aşıları ise uzun vadede daha stabil etkiler gösteriyor, daha hızlı ve ucuza üretilebiliyor ve daha kolay muhafaza edilebiliyor.

Normal aşılardan farklı şekilde uygulanıyor

ZyCov-D aşısı, diğer aşıların aksine direkt olarak vücuttaki kas dokusuna enjekte edilmek yerine derinin hemen altına enjekte ediliyor. Derinin altında çok fazla bağışıklık hücresi olduğu için DNA aşısı bu hücrelerle daha çabuk etkileşime giriyor ve vücudun daha hızlı antikor üretmesini sağlıyor. Fakat ZyCov-D aşısının tam potansiyeline ulaşması için şu anda en az 3 doz aşı olmayı gerektiriyor. Aşıyı geliştiren araştırmacılar şu anda hem aşının %67’lik etkinlik oranını arttırmak hem de bu 3 dozu 2 doza indirmek üzere çalışmalar yapıyor.

Her ne kadar aşının %67 etkinliği olduğu açıklansa da aşıyı hazırlayan bilim insanları bu oranın daha yüksek olabileceğini söylüyor. Özellikle son dönemde iyice patlak veren Delta varyantına karşı kısa vadede hemen hemen eşit oranda etkin olduğunu açıklayan bilim insanları, aşının uzun vadede çok daha stabil ve etkili olduğunu açıkladı.

Bazı araştırmacıların ZyCov-D aşısı hakkında yapılan araştırmaların şeffaf olmadığını iddia etmesinin ardından aşıyı geliştiren bilim insanları, birkaç gün içinde aşı hakkındaki bütün raporları yayınlayacaklarını ve saklayacak bir şeyleri olmadığını açıkladı.