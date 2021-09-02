Pfizer, COVID-19'un Tedavisi İçin Bir İlaç Geliştirdi

ABD merkezli ilaç devi Pfizer, COVID-19'a karşı yeni bir ilaç geliştirdiğini ve bu ilacın klinik deneylerine başlayacağını duyurdu. Koronavirüsün vücutta aktifleşmesini sağlayan enzim hareketini durduran ilaç, küresel salgına karşı yeni bir silah olabilir.

BioNTech ile koronavirüs aşısını geliştiren Pfizer, şimdi tüm dünyanın başına bela olan hastalıkla ilgili bir ilaç geliştirdiğini açıkladı. Hastalar üzerinde test edilmeye başlayan ve oral yollarla alınan bu ilaç, vücuda giren koronavirüsün aktifleşmesini sağlayan enzim aktivitesini durduruyor. Böylelikle hastalığın vücuttaki yayılışının doğrudan durdurulabileceği düşünülüyor.

Pfizer tarafından yapılan açıklamalara göre klinik deney aşamasına gelen ilaç, COVID-19 teşhisi konmuş olan ancak hastaneye yatırılmamış durumdaki 1.140 hastaya uygulanacak. Bu hastaların hepsi de ciddi bir risk altında olmayan kişilerden seçilecek. Eğer ilacın faydası görülürse, COVID-19 salgınıyla ilgili yepyeni bir dönem başlamış olacak.

Şu ana kadar onaylanmış olan yalnızca bir COVID-19 ilacı var

İlaç şirketi tarafından yapılan açıklamalara göre denekler, Pfizer hapı ile düşük dozda ritonavir alacaklar. Ritonavir, eskiden beri bilinen ve özellikle de HIV için kullanılan bir ilaç. Uzmanların umutlu oluşları, ilacın etkili olabileceğini düşündürüyor olsa da bu ilacın kullanılabilir olması için hala uzun bir sürenin bulunduğunu söylemek gerekiyor.

Şu ana kadar onaylanmış durumda olan ve halihazırda kullanılan yalnız bir COVID-19 ilacı var. Gilead Sciences tarafından geliştirilen Veklury isimli ilaç, ABD'nin sağlık otoritelerince onaylandı ve bazı hastalarda kullanılıyor. Eğer Pfizer de başarılı olur ve COVID-19 ilacını onaylatabilirse, salgın şimdiki kadar korkutucu bir durum olmaktan çıkabilir.