Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, çok ilginç bir mesele ile gündemde. Sam Altman'in kız kardeşi olan Annie Altman, abisine cinsel taciz davası açtı. İddiaya göre Sam Altman, çocukluğu boyunca Annie Altman'e cinsel tacizde bulunmuştu.
Annie Altman'in iddiaları akıl alır gibi değil. Şikâyet dilekçesinde yer alan bilgilere göre Sam Altman'in tacizleri, kardeşi daha 3 yaşındayken başlamış ve yıllar boyunca devam etmiş. Ayrıca yaşanan istismar olaylarından sonra Annie Altman'in ciddi ruhsal sorunlar yaşadığı ve normal bir hayat süremediği belirtiliyor.
Sam Altman ve ailesi, söz konusu iddiaları reddetti
Davanın gündem olması ile Sam Altman ve ailesinden, konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bu tür bir olayın ilk kez yaşanmadığı vurgulandı. Annie Altman'in geçmişte de diğer aile üyelerine komplolar kurduğu, insanlardan para almak için böyle bir şey yaptığı belirtildi. Annie Altman'in zihinsel sağlık sorunlarının olduğunun söylendiği açıklamada, onu kurtarmak için her şeyin yapıldığı ancak sonuç alınamadığı ifade ediliyor. Açıklamaya göre Annie Altman, tüm maddi yardım ve tedavi tekliflerini reddediyormuş.
Yaşanan olaya ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Haberimizi, Sam Altman'in resmî X hesabından yayımladığı açıklama ile sonlandıralım.
İşte Sam Altman ve ailesinin açıklaması:
Yıllar boyunca, Annie'yi desteklemek ve sağlığına kavuşmasına yardımcı olmak için birçok yol denedik. Zararlı davranışları desteklemeden nasıl yardımcı olacağımıza dair profesyonel destek aldık. Ona maddi destek sağladık, faturalarını ve kirasını ödedik, iş fırsatları bulmasına yardımcı olduk. Tıbbi yardım almaya çalıştık ve bir vakıf aracılığıyla ona bir ev satın almak istedik. Böylece yaşamak için güvenli bir yeri olacak ve istediği zaman satamayacaktı. Merhum babamızın mirası üzerine Annie, hayatının geri kalanında maddi destek almaya devam edecek.
Buna rağmen; Annie bizden daha fazla para talep etmeye devam ediyor. Kardeşimiz, ailemiz ve özellikle de Sam hakkında son derece incitici ve tamamen asılsız iddialarda bulundu. Onun ve bizim mahremiyetimize saygı duyduğumuz için kamuoyuna yanıt vermemeyi tercih ettik. Ancak şimdi Sam'e karşı yasal işlem başlattı ve bu konuyu ele almaktan başka seçeneğimiz kalmadığını düşünüyoruz.
Yıllar boyunca, aile üyelerini babamıza ait fonları uygunsuz bir şekilde kullanmakla, Wi-Fi bağlantısını hack'lemekle ve ChatGPT, Twitter ve daha fazlası olmak üzere çeşitli web sitelerinde onu engellemekle suçladı. Yaptığı en kötü iddia ise Sam tarafından cinsel tacize uğradığını söylemesiydi (başkaları için de benzer iddialarda bulunmuştu). İddiaları zaman içerisinde büyük ölçüde değişti. Bu davada yeni olarak, Sam'in 18 yaşından büyük olduğu dönemlere ilişkin iddialarda da bulunuyor.
Tüm bu iddialar tamamen asılsızdır. Bu durum, tüm ailemize büyük bir acı veriyor. Özellikle geleneksel tedaviyi reddedip gerçekten yardımcı olmaya çalışan aile üyelerine saldırdığında yürek parçalayıcı oluyor.
Annie'yi elimizden gelen en iyi şekilde desteklemeye devam ederken herkesten anlayış ve şefkat bekliyoruz. Aradığı sağlığı ve huzuru bulmasını içtenlikle diliyoruz.
-Connie, Sam, Max ve Jack