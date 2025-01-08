OpenAI CEO'su Sam Altman'e cinsel taciz iddiası nedeniyle dava açıldı. Şikâyetçi olan kişi ise Sam Altman'in kardeşi Annie Altman'di. Peki taraflar ne diyor?

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, çok ilginç bir mesele ile gündemde. Sam Altman'in kız kardeşi olan Annie Altman, abisine cinsel taciz davası açtı. İddiaya göre Sam Altman, çocukluğu boyunca Annie Altman'e cinsel tacizde bulunmuştu.

Annie Altman'in iddiaları akıl alır gibi değil. Şikâyet dilekçesinde yer alan bilgilere göre Sam Altman'in tacizleri, kardeşi daha 3 yaşındayken başlamış ve yıllar boyunca devam etmiş. Ayrıca yaşanan istismar olaylarından sonra Annie Altman'in ciddi ruhsal sorunlar yaşadığı ve normal bir hayat süremediği belirtiliyor.

Sam Altman ve ailesi, söz konusu iddiaları reddetti

Davanın gündem olması ile Sam Altman ve ailesinden, konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bu tür bir olayın ilk kez yaşanmadığı vurgulandı. Annie Altman'in geçmişte de diğer aile üyelerine komplolar kurduğu, insanlardan para almak için böyle bir şey yaptığı belirtildi. Annie Altman'in zihinsel sağlık sorunlarının olduğunun söylendiği açıklamada, onu kurtarmak için her şeyin yapıldığı ancak sonuç alınamadığı ifade ediliyor. Açıklamaya göre Annie Altman, tüm maddi yardım ve tedavi tekliflerini reddediyormuş.

Yaşanan olaya ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Haberimizi, Sam Altman'in resmî X hesabından yayımladığı açıklama ile sonlandıralım.

İşte Sam Altman ve ailesinin açıklaması: