Hava şartlarının futbol karşılaşmalarına olan etkisini en aza indirmek için tasarlanan ve üstü açılıp kapanabilen stadyumlardan 10 tanesini sizler için sıraladık. Bu stadyumların büyük bir çoğunluğu Avrupa'da yer alıyor.

Bugün Türkiye'nin büyük futbol takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray yeniden karşıya gelecek ve umuyoruz ki seyir keyfi yüksek bir derbi sunacak. Fakat maç gerçekleşmeden önce derbiye ev sahipliği yapacak Vodafone Park da İstanbul'da etkili olan kara teslim oldu. Neyse ki stadyumda 2 gündür alttan ısıtma çalıştırılmasıyla karın tutması engellendi. Stadyumda yaşanan bu olay, aklımıza çatısı açılıp kapanabilen stadyumları getirdi.

Dünyada sayılı futbol stadyumunda gördüğümüz açılıp kapanabilen çatı, yağışlı, aşırı soğuk veya aşırı sıcak havalarda önlem olarak kullanılıyor. Olumsuz hava şartlarında çatısı kapanan stadyumlar, böylece futbolun en uygun şartlarda oynanmasına olanak tanıyor. Bizler de sayısı oldukça az olan bu futbol stadyumları arasından 10 tanesini sizler için listeledik:

Arena AufSchalke

Veltins-Arena olarak da bilinen Arena AufSchalke, Alman futbol kulübü FC Schalke 04'ün rakiplerini ağırladığı stadyumdur. Lig maçlarında 62.271 izleyiciye ev sahipliği yapabilen stadyum, tüm stadyum boyunca uzanan teflon kaplı fiberglas kanvas açılır çatıya ev sahipliği yapıyor. Stadyumun çatısı iki yarı şeklinde açılıp kapanıyor.

Friends Arena

İsveç'in Stockhol kentinde bulunan ve ülkenin ulusal stadyumu olan Friends Arena, İskandinavya'nın en büyük stadyumudur. Ortasında 240 metrekarelik medya ekranına sahip olan dev stadyum, tıpkı Arena AufSchalke gibi iki yarı şeklinde açılıp kapanabilen bir çatıya sahip.

Pierre-Mauroy Stadyumu

Lille Olympique Sporting Club'ın stadyumu olan Pierre-Mauroy Stadyumu, 50.186 kişilik kapasiteye sahip. Çok amaçlı kullanılabilen ve yine iki parça olan stadyumun çatısı 15 dakika içinde açılıp kapanabiliyor. Fakat çatı iki yekpare parçanın hareket etmesi şeklinde değil, katlanabilir biçimde açılıp kapanıyor.

Johan Cruyff Arena

Hollandalı futbol kulübü AFC Ajax'ın evi Johan Cruyff Arena, 55 bin kişilik kapasiteye sahip. Stadyumun çatısı açılıp kapanabilen stadyumların genelinde olduğu gibi iki yekpare parçadan oluşuyor.

Saint Petersburg Stadyumu

FC Zenit Saint Petersburg'un stadyumu olan Saint Petersburg ya da Krestovsky Stadyumu, 67.800 kişilik kapasiteye sahip. Stadyum, diğer stadyumlar gibi ikiye bölünmüş ve açılıp kapanabilen bir çatıya ev sahipliği yapıyor.

Millennium Stadyumu

Galler'in ulusal stadyumu olan Millennium Stadyumu, dünyanın en büyük çatısı açılıp kapanabilen ikinci stadyumu konumunda yer alıyor. Stadyum, Avrupa'da bu özelliğe ilk kez sahip olan ikinci stadyum olarak da biliniyor. Stadyumun çatısıyla diğer stadyumlardan farksız bir teknolojiyle çalışıyor.

Arena Națională

Romanya'nın en büyük stadyumu olan Arena Nationala, Romanya ulusal futbol takımının maçlarına ev sahipliği yapıyor. Stadyumun çatısı, diğer tüm stadyumlardan farklı olacak şekilde orta kısmından kenarlara doğru uzanan halatlar üstünde açılan perdeyle kapanıyor.

PGE Narodowy

Polonya'nın ulusal stadyumu PGE Narodowy, 58.580 kişilik kapasiteye sahip. Stadyumun çatısıysa Arena Nationala'yla aynı sisteme sahip. Bunun nedeniyse her iki stadyumun da aynı mimarlık şirketi tarafından yapılmış olması.

Waldstadion

Günümüzde Deutsche Bank Park olarak bilinen Waldstadion, Almanya'nın en büyük 10 stadyumu arasında yer alıyor. 51.500 kişilik kapasiteye sahip olan stadyumun çatısı da ortadan kenarlara doğru çekilen perdeyle kapanıyor. Ne ilginçtir; bu stadyumu tasarlayan mimarlık şirketi de az önceki iki stadyumla aynı.

Toyota Stadyumu

Japonya'da bulunan ve Nagoya Grampus'un evi olan Toyota Stadyumu'ysa listedeki tüm stadyumlardan farklı bir noktada yer alıyor. 45 bin kişilik kapasiteye sahip olan stadyumun çatısı tek bir parça olarak bir uçtan diğer uca akordeon gibi açılıp kapanıyor.