İsrail merkezli akıllı bavul üreticisi Samsara Luggage, dünyanın ilk Wi-Fi Hotspot teknolojisine sahip olan akıllı bavulunu tanıttı. Bavulda yer alan Wi-Fi Hotspot teknolojisi sayesinde gezginler, dünyanın her yerinden internete ulaşabilecekler.

Dünya genelinden pek çok dev firma, CES gibi büyük çaplı organizasyonlar kapsamında yeni ürünlerini tanıtıyor. Bu firmalardan biri olan Samsara Luggage ise pek de alışık olmadığımız bir eşyayla teknolojiyi harmanlayarak Wi-Fi Hotspot özelliğine sahip olan yeni nesil akıllı valizlerini tanıttı.

Akıllı valizlerini çevrimiçi ortamda ön siparişe de açan Samsara, böylelikle dünyanın ilk Hotspot teknolojisine sahip akıllı valiz üreticisi konumuna gelmiş oldu. Valizde bulunan belki de en önemli özellik olan Wi-Fi Hotspot, seyahat tutkunlarının en büyük sorunlarından birine çare olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte valizde USB-C portu, GPS ve Bluetooth 5.1 destekli IoT takip sistemi de yer alıyor.

Samsara, seyahatlerinde internet kullanmak isteyen kişiler için abonelik sistemi sunuyor:

Şirketin seri üretimine başladığı bu valizler, tüketicilere akıllı valizleri için en doğru konum verilerini sunması için IoT (Nesnelerin İnterneti) takip sistemini kullanıyor. Bununla birlikte cihazda bulunan bir diğer özellikse cep telefonu gibi mobil eşyaları bağlayıp şarj edebileceğiniz kablosuz şarj ünitesi. Valizlerin Hotspot’suz versiyonu 199 dolar (1.173 TL) ve Hotspot teknolojisine sahip versiyonuysa 279 dolar (1.675 TL) ön sipariş fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Samsara Luggage CEO’su Atara Dzikowski, yeni nesil akıllı valizlerini böylesine rekabetçi bir fiyatla sunabilmekten ötürü çok mutlu olduğunu söylüyor. Tabii ki bu fiyatlarda Samsara’nın kısa süre önce Wi-Fi Hotspot özelliğini kullanabilmek için Monogoto ile kurduğu ortaklık da etkin bir rol oynuyor. Bu ortaklık sayesinde müşteriler, isteğe bağlı olarak Monogoto’ya abone olarak seyahatleri boyunca güvenli bir Wi-Fi Hotspot’a erişebilecekler.

Samsara, sektörde hızla büyüyen akıllı valiz markalarından biri olmaya devam ediyor. Bu noktada şirketin piyasaya sürdüğü ilk nesil akıllı valiz, Forbes tarafından “2019’un En İyi Akıllı Valizi” olarak adlandırılmıştı.