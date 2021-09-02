Samsung, Dünyanın İlk 200 MP Telefon Kamerasını Duyurdu

Kameralar üzerine bir lansman gerçekleştiren Samsung, 2 yeni akıllı telefon kamerası duyurdu. ISOCELL HP1 ve ISOCELL GN5 olarak isimlendirilen kameralar, sahip oldukları özelliklerle dünyada ilk olma unvanlarına sahipler. Peki Samsung'un yeni kameraları neler sunuyor?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte 200 MP çözünürlük sunan yeni akıllı telefon kamerasını tanıttı. "ISOCELL HP1" olarak isimlendiren bu kamera, dünyada bir ilk olarak karşımıza çıktı. Etkileyici özelliklere sahip olan kamera, özellikle de farklı ışık koşullarına göre çalışabiliyor oluşu ile dikkat çekiyor.

ISOCELL HP1, 0,64 μm piksel boyutuna sahip. ChameleonCell isimli bir teknoloji sayesinde ortam ışığına göre tam piksel, 2x2 ya da 4x4 piksel grupları halinde çalışabilen kamera, bu özelliği sayesinde tüm ışık koşullarında mümkün olan en iyi kaliteyi sunabiliyor. Bu bağlamda tam piksel olarak çalışan kamera 200 MP, 2x2 piksel grubu 50 MP, 4x4 piksel grubu ise 12,5 MP çözünürlük sunabiliyor. Kullanıcılar, bu kameranın bulunduğu akıllı telefonlarda 30 fps'de 8K, 120 fps'de ise 4K video çekimleri yapabilecekler.

Samsung, aynı etkinlikte ISOCELL GN5'i de duyurdu

Samsung, düzenlediği etkinlikte 200 MP çözünürlük sunan üst düzey kamerasına ek olarak, "ISOCELL GN5" isimli yeni bir kamerayı daha tanıttı. 50 MP çözünürlük sunan bu kamera, çok yönlü otomatik odaklama yapabilen Dual Pixel Pro isimli bir teknolojiyle geliyor. Bu teknoloji de ISOCELL GN5'in dünyada bir ilk olduğu anlamına geliyor. 1 μm piksel boyutuna sahip olan kamera, bir pikselin maksimum ışığı emebilmesi için FDTI isimli bir teknolojiye de sahip. Bu teknoloji, özellikle de parazit azaltma noktasında benzersiz bir iş çıkarıyor.

ISOCELL HP1'in aksine ISOCELL GN5, yalnızca 2x2 piksel gruplandırma desteğiyle geliyor. Tam piksel modunda 50 MP çözünürlük sunan kamera, düşük ışıkta devreye giren 2x2 piksel grubunda ise 12,5 MP çözünürlük sunuyor. 30 fps'de 8K, 120 fps'de 4K kayıt yapma imkanı sunan kamera, kullanıcılara etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor.