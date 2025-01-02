Samsung, CES 2025 öncesi yepyeni monitörlerini duyurdu. Samsung'un yeni monitörler, teknik özellikleri açısından kullanıcıları mest edecek gibi görünüyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 7 Ocak'ta başlayacak CES 2025 etkinlikleri öncesinde önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Bu duyuru kapsamında şirketin 2025 model monitörleri resmen duyuruldu. Duyurulan monitörler, 2025 Smart Monitor M9, Odyssey OLED G8, Odyssey OLED G6, Odyssey 3D ve Viewfinity S8 olarak karşımıza çıktı.

Peki Samsung'un yeni monitörleri tüketicilere neler vadediyor? Gelin hep birlikte bu modellere yakından bakalım.

Karşınızda Samsung'un 2025 model monitörleri

2025 Smart Monitor M9

"M90SF" koduna sahip 2025 Smart Monitor M9, 32 inç boyutlu ve 4K çözünürlük desteği sunuyor. 165 Hz tazeleme oranı sunan monitör, yapay zekâ desteğine de sahip. Bu yapay zekâ desteği, çalıştırılan bir oyunun türünü otomatik olarak algılıyor ve buna göre optimizasyon gerçekleştiriyor. 4K kameraya da sahip olan monitör, Tizen OS Home işletim sistemiyle çalışıyor.

2025 Odyssey OLED G8

"G81SF" kodlu 2025 Odyssey OLED G8 ise 27 inç boyutunda ve 4K çözünürlük desteği sunuyor. 240 Hz tazeleme oranı sunan monitör, bu özelliği ile alanında bir ilke imza attı. 8 milyon piksel ve 165 PPI ile keskin görüntüler üreten monitör, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium Pro desteğine sahip. Samsung'un yeni monitörü, oyuncuları memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

2025 Odyssey OLED G6

Samsung'un "G60SF" model koduna sahip Odyssey OLED G6 modeli, tıpkı Odyssey OLED G8 gibi 27 inç boyutunda ancak QHD çözünürlük desteği sunuyor. Bu monitör, tam 500 Hz tazeleme oranı sunuyor ve bu da sektörde bir ilk. NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium Pro desteği, bu modelde de bulunuyor.

2025 Odyssey 3D

Samsung'un Odyssey 3D modeli ise gözlüğe gerek kalmadan 3D görüntü deneyimi sunuyor. G90XF koduna sahip olan ürün yapay zekâ desteği ile iki boyutlu görüntüleri üç boyutlu hâle getiriyor ve bu da etkileyici bir deneyim oluşturuyor. Bu monitörün de 27 inç boyutlu olduğunu söyleyelim.

2025 Viewfinity S8

Samsung'un iş odaklı yeni monitörü Viewfinity S8, 37 inç boyutlu ve 4K çözünürlük desteği sunuyor. TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan monitörün yüksekliği ve eğimi de ayarlanabiliyor.

Samsung, 2025 model monitörlerine ilişkin fiyat açıklaması yapmadı. Monitörlerin fiyatları ile satışa sunulacakları ülkeler, CES 2025 veya daha sonrasında gerçekleştirilecek bir lansmanda duyurulacak.