Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünyanın ilk saniyede 24 Gb veri işleyebilen GDDR6 çipini tanıttı. Çip, bu yıl ve önümüzdeki yıl çıkacak yeni 'premium' ekran kartlarında kullanılacak.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ve geliştiricilerinden birisi olan Samsung, grafik performansında çığır açacak yeni bir ilki duyurdu. Şirket, dünyanın ilk 24 Gbps GDDR6 DRAM çipini tanıttı. Yeni çip, şirketin açıklamasına göre günümüzün en yüksek donanımlarında bulunan 18 Gbps çiplere göre %30 daha iyi performans sunuyor.

Samsung tarafından paylaşılan bilgilere göre çip, saniyede 24 Gb veri işleme gücüyle üst düzey bir ekran kartında sadece bir saniyede 1,1 terabayt veri transferi gerçekleştirebilecek. Yani çip, sadece bir saniyede ekran kartına 275 adet Full HD çözünürlükte filmin verisini aktarabilecek. Bu, özellikle yüksek grafik performansı gerektiren oyun ve iş görevlerinde büyük bir performans artışı sunacak.

GDDR6 standardının üstünde güç verimliliğiyle yeni modeller de geliyor:

Yeni 24 Gbps çipin yanı sıra Samsung, 16 Gbps ve 20 Gbps değerlere sahip GDDR6 çiplerini de piyasaya süreceğini açıkladı. Bu çipler de özellikle dizüstü bilgisayarlarda batarya ömrünü artırmak için %20 daha yüksek güç verimliliğine sahip olacak. GDDR6 çiplerde güç verimliliği standardı 1.35V iken Samsung, bu değeri 1.1V’ye düşürecek.

Samsung, 16 Gb belleğe sahip yeni GDDR6 çiplerinin örneklerini üretmeye başladığını belirtti. Samsung’un yeni çipleri, şirketin müşterileri tarafından incelenmeye devam ederken çipleri fiziksel olarak göreceğimiz ilk ürünler de bu yıl gelecek. Çiplere ev sahipliği yapması beklenen ekran kartı serilerinden NVIDIA’nın GeForce RTX 4000 serisinin bu yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor.