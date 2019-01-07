Samsung, Tam 248 Ekranlık 8K QLED Televizyonunu Duyurdu

CES 2019 kapsamında birbirinden bomba duyurular gelirken, Samsung televizyon konusunda işleri biraz abartmaya karar vermiş gibi görünüyor.

Daha ülkemizde 4K standardına yeni yeni alışıyorken, Samsung ve diğer büyük televizyon geliştiricileri 8K'yı bir süredir son kullanıcıya ulaştırmaya başladı bile. Daha önce Q900 serisinin 85 inçlik modelini duyuran Samsung, şimdi de tam 98 inçlik (248 Ekran) QLED modelini duyurdu.

Samsung, daha önce 8K televizyonlarında bir standart haline getireceğini belirttiği yapay zekalı "upscale" özelliğini bu televizyonda da karşımıza çıkarıyor. Buna göre televizyon, düşük çözünürlüklü yayınları yapay zeka desteği ile daha kaliteli bir biçimde sizlerin karşısına getirecek.

Henüz televizyonun nerelerde piyasaya sürüleceği veya fiyatı ile ilgili bir bilgi açıklanmadı. Buna karşın Q900 serisinin bu en büyük üyesinin 15.000 dolar (80.000 TL) gibi bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.