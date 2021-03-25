Samsung, DDR5 yapılı ve 512 GB kapasiteli yeni RAM modelini duyurdu. DDR4 RAM'lere göre iki kat yüksek performans sunan RAM, günlük kullanıcılardan ziyade çok ağır işlemler yapan bilgisayarlarda kullanılacak. Samsung, bu RAM'in fiyat ve resmi çıkış tarihini açıklamadı.

Çalışmalarını Intel ve AMD'nin yeni nesil teknolojileriyle paralel şekilde sürdüren Güney Koreli teknoloji devi Samsung, DDR5 tabanlı yeni RAM modelini duyurdu. DDR4 tabanlı modellere göre iki kat hızlı olan RAM, 7.200 Mbps veri aktarımı sunarak, bilgisayarları zorlayan uygulamaların çok daha performanslı çalışmasını sağlıyor. 512 GB kapasitesi olan ürün, günlük kullanıcılar için pek de uygun değil.

Samsung'un bellek biriminden sorumlu olan Young-Soo Sohn tarafından yapılan açıklamalarda, yeni RAM modelinin tıbbi araştırmalar, otonom sürüş sistemleri, akıllı şehir projeleri ve finansal piyasalar gibi yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalarda kullanılan bilgisayarlar için uygun olduğu ifade edildi. Bu gücün tüketicileri korkutmaması gerektiğini söyleyen Sohn, DDR5 RAM'in güç tüketiminin maksimum verimliliğe sahip olduğunu belirtiyor.

Karşınızda Samsung'un 512 GB'lik DDR5 RAM'i

Aslına bakacak olursak satın alınabilen DDR5 RAM modelleri zaten mevcut. Ancak Samsung'un yeni RAM'ini diğerlerinden ayıran bir özelliği var. Bu özellik, söz konusu RAM'in "HKMG" işlem teknolojisine sahip olarak üretilmiş olması. Samsung, 512 GB DDR5 RAM'ler arasında bunun dünyada bir ilk olduğunu söylüyor.

HKMG işlem teknolojisi ne anlama geliyor?

HKMG teknolojisi, donanım sektöründe uzun zamandır kullanılıyor. Örneğin Intel, 2007 yılından beri bu teknolojiyi benimsiyor. Samsung ise 2018 yılında piyasaya sürdüğü DDR6 belleklerde bu teknolojiyi benimsedi. Bu teknoloji kapsamında kullanılan transistörler, özellikle de arka kapı sızıntılarının engellenmesini sağladı. Ancak giderek küçülen donanım ürünleri, bu teknolojinin kullanılmasını zorlaştırdı. Samsung ise ürettiği bileşenlerde kullandığı izolatörleri HKMG malzemeleriyle değiştirdi. Bu sayede de DDR5 performansı sunulurken, enerji tüketimi yüzde 13 azaltılmış oldu.

Samsung tarafından yapılan açıklamalarda yeni nesil RAM'lerin çıkış tarihine ve fiyatına değinilmedi. Ancak bu ürünlerin ilgili sektörlerde çalışan müşterilere gönderildiğini söyleyen yetkililer, yeni nesil DDR5 RAM'in bu müşterileri etkileyeceğinden emin olduklarını vurguladılar.