Western Digital'in oyun markası olan WD_Black imzalı "AN1500" isimli özel SSD, PC sahiplerinin bekleme sürelerini ortadan kaldırıyor. Saniyede 6.500 MB'ye kadar okuma, 4.100 MB'ye kadar da yazma hızına sahip SSD, tak çalıştır özelliği ve büyük depolama kapasitesi ile de oyunculara görülmemiş bir deneyim sunuyor.

Depolama birimleri konusunda kendisini ispatlamış şirketlerden bir tanesi olan Western Digital (WD) oyuncuları mest edecek bir ürünle karşımıza çıktı. Şirketin oyuncu odaklı markası olan "WD_Black" adı altında üretilen "AN1500" isimli özel SSD, tak çalıştır yapısı, RGB aydınlatması ve ulaşabildiği etkileyici seviyedeki hızı ile oyunseverlere bekleme süresini ortadan kaldıran bir deneyim sunuyor.

1 TB, 2 TB ya da 4 TB olmak üzere üç farklı boyut seçeneğine sahip olan WD_Black AN1500, saniyede 6.500 MB'ye kadar okuma, 4.100 MB'ye kadar da yazma hızı sunuyor. Sahip olduğu dahili portu ile anakartlarda yer alan PCIe yuvasına takılarak doğrudan kullanılabilir hale gelen SSD, böylelikle kimi zaman istenmeyen bir sorun olarak ortaya çıkan güç kaynağı ve diğer kablolara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Karşınızda WD_Black AN1500

Oyuncular için vazgeçilmez hale gelen RBG aydınlatmaları görmezden gelmeyen WD mühendisleri, oyunculara benzersiz bir deneyim bu SSD bellek için özel bir RGB sistemi tercih etmişler. Bu bağlamda WD_BLACK Dashboard yazılımını kullanan oyuncular, SSD'ye eklenmiş olan RBG aydınlatmayı 13 farklı aydınlatma modeli ile kendilerine en uygun şekilde ışıldatabiliyorlar. Ayrıca bu yazılım aracılığıyla disk sağlığı ve sisteme göre optimizasyon işlemleri de gerçekleştirilebiliyor.

Bu kadar güçlü ve büyük kapasiteli bir SSD'nin özellikle de oyun gibi ağır programlarda kullanılacak olması, belirli bir süreden sonra ısınma sorununa yol açacaktır. Bu durumu da görmezden gelmeyen WD, AN1500'e eklediği özel bir soğutma sistemiyle SSD'nin ısınmamasını, böylelikle de performanstan ödün verilmemesini sağlıyorlar. Şu an için Amazon üzerinden satın alınabilen ürünün fiyatı ise 300 dolardan başlayarak, 1.000 dolara kadar çıkıyor. AN1500'ün kısa bir süre sonra, WD'nin Türkiye distribütörleri aracılığıyla satılması da bekleniyor.