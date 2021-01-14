Samsung'un ABD Twitter Hesabı, iPhone Kullanarak Tweet Attı

Samsung'un ABD için oluşturduğu Twitter hesabı, Apple hayranlarının dalga geçmesine yol açan bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımın içeriği, bu akşam düzenleneceği Galaxy Unpacked etkinliği ile ilgiliydi. Ancak söz konusu paylaşım, bir iPhone kullanılarak paylaşılmıştı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un iple çektiği o gün geldi çattı. Şirket, bugün akşam saatlerinde düzenleyeceği "Galaxy Unpacked" etkinliği ile 2021 yılındaki ilk amiral gemisi telefonu Galaxy S21'i duyuracak. Neredeyse bütün özellikleri ortaya çıkan cihazın sürpriz yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Ancak şirket, bu etkinlikle ilgili bir duyuru yaparken adeta internet dünyasına bir malzeme verdi.

Samsung'un ABD için oluşturduğu resmi hesap, dün bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, kullanıcılara heyecanlı haberler sunmak için çalıştığına dem vuruluyor, takipçilerin ne gibi yenilikler beklediği soruluyordu. Buraya kadar her şey normaldi ancak söz konusu paylaşımı yapan hesap yöneticisi, hayatının en büyük hatalarından bir tanesini yapmıştı. Çünkü yapılan paylaşımın altında, "Twitter for iPhone" yazıyordu.

Hesap yöneticisi, o paylaşımı bir iPhone aracılığıyla yapmıştı

Yapılan paylaşımın altında Twitter for iPhone yazıyor oluşu, söz konusu hesap yöneticisinin bir iPhone sahibi olduğunu, paylaşımı da o iPhone aracılığıyla yaptığını gösteriyordu. Aslına bakacak bu durum, normal koşullarda çok da önemli bir şey değildi. Zira bugün bir bölüm insan iPhone, bir bölüm insan ise Samsung kullanıyordu. Ancak işler teknoloji alanında olduğu zaman, bu durum biraz değişiyor.

Özellikle de teknoloji şirketleri arasında çok sıkı bir savaş var. Bu savaş, şirketlerden ziyade hayranları arasında gerçekleşiyor. Hatta okurlarımız bile bu savaşın içerisinde. Bu bağlamda sıkı Samsung hayranları Apple'a, sıkı Apple hayranları da Samsung'a kin güdebiliyor. İşte bu paylaşım Apple hayranları için 'uğraşacakları' bir konu olurken Samsung hayranlarını kızdırdı. Durumu fark eden yetkililer, paylaşımı derhal kaldırdılar.

Galaxy S21 Ultra için hazırladığımız detaylı haberimize burada, konuyla ilgili hazırladığımız videoya ise burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.