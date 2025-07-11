Samsung, akıllı yüzüğün ardından şimdi de küpe, kolye ve gözlük gibi farklı formda giyilebilir cihazlar üzerinde çalışıyor. Şirketin amacı, kullanıcıların telefon taşımadan da iletişim kurabileceği teknolojiler geliştirmek. Yakın gelecekte giyilebilir teknolojiler, sıradan takılar kadar doğal ve işlevsel hale gelebilir.

Samsung, akıllı saat ve yüzük gibi mevcut giyilebilir ürünlerine alternatif olarak küpe, kolye ve gözlük gibi yeni cihaz formları üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirket, bu ürünlerin kullanıcıların telefon taşımadan da iletişim kurmasına olanak sağlayabileceğini belirtiyor.

Samsung Mobil Deneyim Birimi'nin COO’su Won-joon Choi, giyilebilir cihazların gerçekten "taşınmadan takılabilir" olmasına önem verdiklerini vurguladı. Bu kapsamda şirketin, saat ve yüzük gibi geleneksel giyilebilirlerin dışında gözlük, küpe ve kolye gibi farklı aksesuarlara yöneldiği ifade edildi.

Yeni giyilebilirler için çalışmalar sürüyor

Samsung, yılın başlarında Google ile birlikte akıllı gözlük geliştirme sürecinde olduğunu duyurmuştu. Ayrıca mayıs ayında yayımlanan bir rapora göre, şirketin artırılmış gerçeklik gözlükleri için yüksek çözünürlüklü bir mikro ekran üzerinde çalıştığı da biliniyor.

Yeni form faktörlerine sahip bu cihazların ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor. Ancak Samsung’un bu alandaki adımları, giyilebilir teknoloji ürünlerinin gelecekte çok daha farklı şekillerde karşımıza çıkabileceğini gösteriyor.