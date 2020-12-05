Teknoloji devi Samsung'un 600 MP'lik bir kamera üstünde çalıştığını zaten biliyorduk. İşte bu çalışmalardan elde edilen ilk meyveler bugün ortaya çıktı. Paylaşım, telefon dünyasının yakından tanıdığı Ice Universe tarafından yapıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bundan yaklaşık 8 ay önce akıllı telefonlarının geleceği hakkında çarpıcı bir bilgi paylaşmıştı. Samsung'un sensör biriminde görev yapan başkan yardımcısı John Yong-In Park, paylaştığı bir blog yazısında Samsung'un kameralardaki nihai hedefinin 600 megapiksele ulaşmak olduğunu belirtmişti.

Ancak Samsung'un bu açıklamasının üzerinden geçen aylarda şirketten bu konuya dair herhangi bir gelişme duymamıştık. Bugünse daha önce pek çok telefon hakkında doğru bilgileri önceden paylaşan Ice Universe'ten konu hakkında paylaşım yapıldı. Ice Universe, Samsung'un 600 MP kamera üzerinde gerçekten de çalıştığını açıkladı.

Samsung 600 MP kameranın peşinde koşuyor:

Ice Universe, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Samsung gerçekten de 600 MP sensörler yapıyor!" ifadesine yer verdi. Telefon dünyasının ünlü ismi, paylaştığı Tweette bir de bir görsele yer veri. Ice Universe'ün paylaştığı görselde 600 MP'lik bir kameranın Samsung'un teknolojiyi tamamen değiştirmediği sürece telefonlarda yer alabileceğini gösteriyordu.

Mevcut teknoloji korunduğu takdirde kamera, arka panelin %12'lik bir kısmını kaplayacak. Fakat 600 MP'lik kameranın getirdiği büyük bir eksi yan da bulunacak. Akıllı telefon, 22 milimetrelik bir kamera çıkıntısına neden olacak. Fakat yine görselde yer alan bir ifadeye göre ISOCELL, bu çıkıntıyı ortadan kaldırmaya çalışacak.

Samsung'un 600 MP kameraya sahip bir akıllı telefonunu muhtemelen önümüzdeki yıl da görmeyeceğiz. Ancak şirketin yeni bir kamera teknolojisi üzerinde çalışıyor olduğunu görmek telefon dünyasında büyük bir ses getiriyor. Son olarak insan gözünün yaklaşık 576 megapiksel çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim.