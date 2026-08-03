Samsung, moral bozucu bir açıklama yaptı. Teknoloji devine göre bellek krizi 2027’de daha da kötüleşecek.

Dünya çapında geçen yıldan beri devam eden bir bellek krizi var. Yapay zekâ nedeniyle artan talebin ardından ortaya çıkan bu kriz, maalesef aklınıza gelebilecek çoğu ürünü olumsuz etkiliyor. Şimdi ise dünyanın en büyük bellek üreticilerinden olan Samsung’dan moral bozucu bir açıklama geldi.

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Samsung, 2026 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuç toplantısındaki açıklamalara göre mevcut DRAM ve NAND bellek kıtlığı önümüzdeki yıl daha da kötü hâle gelecek.

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2028’e kadar devam edecek

Ayrıca firma, RAM kıtlığının en erken 2028 yılına kadar varlığını sürdüreceğini de tahmin ediyor. Maalesef 2027’de daha da kötüleşecek olma ve 2028’e kadar sürecek olma ihtimali, işlerin iyice kötüye gidebileceğini, ürünlere önümüzdeki yıl büyük zamlar uygulanabileceği anlamına geliyor.

Yapay zekâ odaklı talep patlaması Samsung’un yarı iletken bölümüne rekor satış ve kâr rakamları getirmiş olsa da durum daha farklı. Bellek tarafı finansal performansı yukarı taşırken, bileşen maliyetlerindeki dramatik artış Samsung’un kendi tüketici elektroniği kanadını doğrudan etkilemeye başladı. Yükselen bellek fiyatları Galaxy serisi akıllı telefonların ve televizyonların kâr marjlarını baskılayınca, şirket çareyi perakende satış fiyatlarını artırmakta buldu. Bu fiyat artışları ise ilgili ürün gruplarında talebin zayıflamasına yol açtı.