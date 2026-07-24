Philips, çok uygun fiyata 425 Hz yenileme hızı sunan yeni oyuncu monitörü 27M2N5500X’i tanıttı.

Philips, oyuncu aksesuarları konusunda son zamanlarda dikkat çeken markalardan biri olmaya başlamıştı. Şimdi ise firma, hem çok uygun fiyatlı hem de en iyi deneyimi sunacak üst düzey özelliklere sahip bir monitör tanıttı. Özellikle rekabetçi oyuncuların ilgisini çekebilecek bir ürün.

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Firma, Çin’de yeni oyuncu monitörü 27M2N5500X’i resmi olarak tanıttı. Bu monitör, çok yüksek fiyata sahip olmadan hem çözünürlük hem de yenileme hızı konusunda çok iddialı. Gelin tüm detaylarına bakalım.

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Karşınızda 425 Hz yenileme hızı sunan yeni Philips monitör

Cihazda 27 inç boyutunda bir ekran bulunuyor. Bu ekran 2560 x 1440 piksel, yani 2K çözünürlük sunuyor. Ancak en çok dikkat çeken kısmı yenileme hızı. Kalbinde yer alan Fast IPS panel, kutudan çıktığı hâliyle yerel olarak 400Hz tazeleme hızında çalışabiliyor. Ancak hız aşırtma özelliği aktif edildiğinde bu değer tam 425Hz seviyesine kadar tırmanıyor.

Yüksek kare hızlarının getirdiği akıcılığı tamamlamak adına monitörde 1ms tepki süresi ve hareket bulanıklığını neredeyse tamamen yok eden 0.3ms MPRT değeri sunuluyor. Rekabetçi FPS oyunlarında saliselerin ne kadar kritik olduğunu düşündüğümüzde, bu kombinasyon ciddi bir avantaj anlamına geliyor.

Yüksek kare hızlarına sahip bir monitör kullanırken yaşanan en büyük sorunlardan biri ekran yırtılmaları. Philips 27M2N5500X, değişken yenileme hızı teknolojileri ve G-Sync uyumluluğu sayesinde ekran kartı ile paneli senkronize ederek akıcı bir görsel deneyim sağlıyor. Buna ek olarak marka, "Zero-Sense Sync Acceleration" adını verdiği özel bir teknolojiyi de cihaza entegre etmiş. sistem, ekran kartından gelen veri ile ekrana yansıyan görüntü arasındaki girdi gecikmesini minimuma indiriyor.

Yazılımsal açıdan da çok iyi. Monitörde yer alan yapay zekâ destekli nişangah, arka planın rengine ve parlaklığına göre dinamik olarak renk değiştirerek hedef almayı kolaylaştırıyor. Ekranın belirli bir bölümünü yakınlaştıran "Sniper Window" ve karanlık köşelerde saklanan düşmanları daha belirgin hale getiren gölge iyileştirme aracı da var.

Tüm bu gelişmiş özellikler, yaklaşık 280 dolar gibi uygun bir fiyatla Çin’de satışa çıktı. Diğer pazarlara gelip gelmeyeceği konusunda ise maalesef bir bilgi yok.