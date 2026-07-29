AMD, Uygun Fiyatına Rağmen Bilgisayarları Uçuracak Ekran Kartı RX 9050’yi Tanıttı: İşte Özellikleri

AMD, Radeon RX 9000 masaüstü grafik kartı ailesinin en yeni ve uygun fiyatlı üyesi Radeon RX 9050’yi resmi olarak tanıttı.

AMD, masaüstü ekran kartı serisini genişletmeye devam ediyor. Şirket, bütçe dostu segmenti hedefleyen yeni modeli Radeon RX 9050’nin teknik detaylarını ve resmi performans verilerini paylaştı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Sapphire ve ASRock gibi üreticilerin duyurularının ardından AMD web sitesinde de yerini alan kart, özellikle düşük güç tüketimiyle dikkat çekiyor. Radeon RX 9050, 92W tipik güç tüketimi değeriyle geliyor ve çalıştırmak için tek bir 8-pin güç konnektörü ile 450W güç kaynağı yeterli oluyor. Bu da kartı, eski sistemlerini fazla masraf yapmadan güncellemek isteyen kullanıcılar için ideal bir aday hâline getiriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Neler sunuyor?

Teknik tarafa baktığımızda Radeon RX 9050; 16 işlem birimi, 1.024 stream işlemcisi, 16 Ray hızlandırıcı, 32 AI hızlandırıcı ile donatılmış. Kartın oyun saat hızı 1.920 MHz olarak belirlenirken, artırılmış saat hızı 2.600 MHz seviyesine kadar çıkıyor. Bu değerler kartın 10.6 TFLOPS işlem gücü sunmasını sağlıyor. Karşılaştırmak gerekirse, bu işlem gücü üst modeli olan RX 9060 XT’nin yaklaşık yarısına denk geliyor.

Bellek tarafında ise 128-bit veri yolunda çalışan 8 GB GDDR6 bellekler tercih edilmiş. 18 Gbps bellek hızı sunan model, 288 GB/s bellek bant genişliği ve 32MB Infinity Cache önbellek miktarı sunuyor.

AMD, kartın 1080p çözünürlükteki oyun performansına dair kendi test verilerini de paylaştı. RX 9050, orta grafik ayarlarında Cyberpunk 2077’de 96 FPS, Forza Horizon 6’da 131 FPS, Pragmata’da 85 FPS ve 007: First Light oyununda 60 FPS verebiliyor. Call of Duty: Black Ops 7’de ise 116 FPS elde edildiği belirtiliyor.

E-spor ve rekabetçi oyunlarda ise kart oldukça yüksek kare hızlarına ulaşıyor. Yüksek ayarlarda Valorant’ta 593 FPS verilirken; Counter-Strike 2’de 227 FPS ve Rainbow Six Siege’de 206 FPS değerleri var. Ancak AMD, bu testlerin hangi sistemde yapıldığını veya görüntü yükseltme teknolojilerinin kullanılıp kullanılmadığını açıklamadı.