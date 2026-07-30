İddia Ediyoruz, Böylesini Görmediniz: Bir Kullanıcı, Yanar "Dönerli" PC Kasası Yaptı!

Bir Reddit kullanıcısı, parçaları dikey şekilde dönen, Türk dönerinden esinlenen sıra dışı bir bilgisayar kasasını hayata geçirdi.

Bilgisayar toplama topluluğu Reddit'in PCMR (PC Master Race) alt başlığında dönem dönem oldukça ilginç tasarımlarla karşılaşmak mümkün oluyor ancak Zestyclose-Salad-290 kullanıcı adlı bir geliştiricinin paylaştığı son sistem, alışılagelmiş donanım tasarımlarının tamamen dışında.

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Türk dönerinden ilham alınarak tasarlanan bu projede, bilgisayar kasasının içerisindeki ana bileşenler tıpkı dikey bir döner tezgâhındaki et gibi sürekli dönen bir mekanizmanın üzerine yerleştirilmiş durumda.

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Peki bu kasa nasıl hayata geçirildi?

Cam bir kasanın merkezinde yükselen bir kutup etrafına kurulu olan sistemde anakart, ekran kartı, güç kaynağı ve bir adet dönen fan tek bir döner gövde üzerinde hareket ediyor. Sistemde oluşan ısıyı kontrol altında tutabilmek amacıyla kasanın tabanına dört adet, tavanına ise yine dört adet olmak üzere toplam sekiz adet havalandırma fanı konumlandırılmış.

Tüm donanımın sürekli bir döngü hâlinde dönmesi fikri görsel olarak heyecan verici görünse de teknik açıdan büyük bir engeli beraberinde getiriyor o da kabloların birbirine dolanması. Projenin yaratıcısı Zestyclose-Salad-290, toplam dört ay süren yapım aşamasının ilk iki ayında sistemin gerçekten çalışıp çalışmayacağından emin olmadığını ifade ediyor ancak üçüncü ayda kabloların burkulmasını ve dolaşmasını engelleyen özel bir mühendislik çözümü entegre edilerek sistem işlevsel hâle getirilmiş.

Projede kablo karmaşasını çözen ana unsur, sanayi ve mühendislikte sıkça başvurulan "kayar halka" teknolojisi olmuş. Kayar halkalar, dönen parçalara güç ve veri aktarımı sağlayan mekanik düzeneklerdir. Mantık olarak sabit bir fırça ile dönen bir iletken halkanın sürekli temas hâlinde kalması prensibine dayanır. Kasayı tasarlayan kullanıcı, bu parçaların günlük hayatta tavan vantilatörlerinden MR cihazlarına, atlıkarıncalardan devasa rüzgâr türbinlerine kadar pek çok alanda kullanıldığını vurguluyor. Projede ise anakart ve güç kaynağı gibi ağır bileşenlerin tamamı dönen hazneye yerleştirilerek bu parçaların alışılmışın dışında, "tersine ve gereksiz derecede karmaşık" bir kullanımı tercih edilmiş.

"Kebab PC"nin özellikleri nasıl?

Sadece görsel bir şov parçası olmakla kalmayan bu döner PC, günlük kullanımı mümkün kılan güncel bileşenlerle donatılmış durumda. Sistemin teknik özellikleri arasında AMD Ryzen 5 3600X işlemci, 16 GB DDR4 RAM bellek, MSI RTX 3070 Super ekran kartı ve 1 TB kapasiteli bir SSD depolama birimi yer alıyor. İlginç bir detay olarak, kasanın kendi maliyetinin yaklaşık 1.000 dolar olduğu belirtiliyor ki bu durum kasayı sistemdeki en pahalı donanım parçası hâline getiriyor.

Kasanın içindeki merkezi direk, etrafını saran bir RGB LED şerit ile aydınlatılarak dönen donanımların görsel çekiciliği artırılmış. Ayrıca kasanın ön tarafına eklenen özel bir anahtar sayesinde dâhili motorun dönüş hızı istenildiği gibi ayarlanabiliyor. Bu kontrol anahtarı motoru yavaş çekim, normal hız veya maksimum hız modlarına getirebiliyor. Motorun daha hızlı dönmesinin bilgisayarın işlem gücüne veya oyun performansına doğrudan bir katkı sağlayıp sağlamadığı net olmasa da yüksek hızda dönerken sistemin çok daha güçlü hissettirdiği bir gerçek.