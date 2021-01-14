Samsung, Galaxy A32 5G'yi Duyurdu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Samsung, bugüne kadarki en uygun fiyatlı 5G telefonu Galaxy A32 5G'yi duyurdu. Avrupa pazarı için hazırlanan akıllı telefon, sahip olduğu teknik özelliklerden ziyade, Samsung'un bugüne kadar pek de tercih etmediği kamera kurulumu tasarımı ile dikkat çekeceğe benziyor.

Bu akşam en yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S21'i duyuracak Samsung, bütçe dostu telefon arayışında olan tüketicileri memnun edecek bir duyuru yaptı. Bu duyuru kapsamında da bugüne kadarki en uygun fiyatlı 5G telefonunu duyuran Samsung, Galaxy A32 5G'yi tüketicilerle buluşturdu. Avrupa pazarında satışa sunulacak telefon, farklı tasarımıyla ön plana çıkacak gibi görünüyor.

Samsung'un 5G destekli yeni telefonu, 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir TFT LCD ekrana sahip. Çentikli yapıdaki bu ekran, 13 MP çözünürlük sunan bir de ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu telefonun yan panelinde parmak izi okuyucu sensör yer alıyor.

Samsung Galaxy A32 5G işte böyle görünüyor

Samsung, Galaxy A32 5G'nin hangi işlemciyi kullandığını açıklamadı. Ancak bahsedilen teknik donanım, bu telefonda MediaTek Dimensity 720'nin kullanılmış olabileceğini düşündürüyor. 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanına sahip telefonun microSD desteği ise 1 TB'ye kadar destek veriyor. Tüm bunlara ek olarak 5.000 mAh kapasiteli bir bataryası bulunan Galaxy A32 5G, 15 watt hızlı şarj desteği vadediyor.

Telefonun arka kısmındaki kamera kurulumu, Samsung'un bugüne kadar tercih ettiği bir tasarıma sahip değil. Ancak bu kamera kurulumu tasarımı da pek fena görünmüyor. Detaylara indiğimizde ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 5 MP de makro kameranın varlığını görüyoruz.

Samsung Galaxy A32 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç HD+, TFT LCD

6,5 inç HD+, TFT LCD İşlemci: Resmi olmamakla birlikte, MediaTek Dimensity 720

Resmi olmamakla birlikte, MediaTek Dimensity 720 RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB

4 GB, 6 GB ya da 8 GB Depolama: 64 GB ya da 128 GB (1 TB'ye kadar microSD desteği)

64 GB ya da 128 GB (1 TB'ye kadar microSD desteği) Ön Kamera: 13 MP (f/2.2)

13 MP (f/2.2) Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) Batarya: 5.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)

5.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği) Boyutlar: 164,2 mm x 76,1 mm x 9,1 mm

164,2 mm x 76,1 mm x 9,1 mm Ağırlık: 205 gram

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Samsung Galaxy A32 5G; siyah, beyaz, mavi ve menekşe renklerinde satın alınabilecek. Samsung, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyonun fiyatının 280 euro (yaklaşık 2.500 TL + vergiler) olacağını söylüyor. Bu telefon, 12 Şubat itibarıyla çeşitli Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.