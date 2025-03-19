Samsung'dan gelecek ay yayımlanacak One UI 7 ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Şirket, yeni yapay zekâ özelliklerinin hangi telefonlarda bulunacağını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, milyonlarca müşterisinin beklediği Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile One UI 7'nin yeni yapay zekâ özelliklerinin hangi akıllı telefonlarda bulunacağı resmîleşmiş oldu.

Peki Samsung'un One UI 7 ile sunacağı yeni yapay zekâ özellikleri, hangi cihazlarda bulunacak? Gelin hep birlikte detaylara geçelim.

One UI 7'nin yeni yapay zekâ özelliklerinin bulunacağı modeller:

Galaxy S24 serisinde bulunacak yapay zekâ özellikleri: Now Bar, AI Select, Yazma Yardımcısı, Çizim Yardımcısı, Ses Temizleyici, Gemini Butonu, Ayarlar uygulamasında doğal dil araması.

Now Bar, AI Select, Yazma Yardımcısı, Çizim Yardımcısı, Ses Temizleyici, Gemini Butonu, Ayarlar uygulamasında doğal dil araması. Galaxy S23 serisinde bulunacak yapay zekâ özellikleri: Now Bar, AI Select, Yazma Yardımcısı, Çizim Yardımcısı, Gemini Butonu.

Now Bar, AI Select, Yazma Yardımcısı, Çizim Yardımcısı, Gemini Butonu. Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6'da bulunacak yapay zekâ özellikleri: Now Bar, AI Select, Yazma Yardımcısı, Çizim Yardımcısı, Ses Temizleyici, Gemini Butonu, Ayarlar uygulamasında doğal dil araması.

Now Bar, AI Select, Yazma Yardımcısı, Çizim Yardımcısı, Ses Temizleyici, Gemini Butonu, Ayarlar uygulamasında doğal dil araması. Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5'te bulunacak yapay zekâ özellikleri: Now Bar, AI Select, Yazma Yardımcısı, Çizim Yardımcısı, Gemini Butonu.

Samsung Galaxy S25 ile duyurulan yeni yapay zekâ özellikleri nelerdi?