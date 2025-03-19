Güney Koreli teknoloji devi Samsung, milyonlarca müşterisinin beklediği Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile One UI 7'nin yeni yapay zekâ özelliklerinin hangi akıllı telefonlarda bulunacağı resmîleşmiş oldu.
Peki Samsung'un One UI 7 ile sunacağı yeni yapay zekâ özellikleri, hangi cihazlarda bulunacak? Gelin hep birlikte detaylara geçelim.
One UI 7'nin yeni yapay zekâ özelliklerinin bulunacağı modeller:
- Galaxy S24 serisinde bulunacak yapay zekâ özellikleri: Now Bar, AI Select, Yazma Yardımcısı, Çizim Yardımcısı, Ses Temizleyici, Gemini Butonu, Ayarlar uygulamasında doğal dil araması.
- Galaxy S23 serisinde bulunacak yapay zekâ özellikleri: Now Bar, AI Select, Yazma Yardımcısı, Çizim Yardımcısı, Gemini Butonu.
- Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6'da bulunacak yapay zekâ özellikleri: Now Bar, AI Select, Yazma Yardımcısı, Çizim Yardımcısı, Ses Temizleyici, Gemini Butonu, Ayarlar uygulamasında doğal dil araması.
- Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5'te bulunacak yapay zekâ özellikleri: Now Bar, AI Select, Yazma Yardımcısı, Çizim Yardımcısı, Gemini Butonu.
Samsung Galaxy S25 ile duyurulan yeni yapay zekâ özellikleri nelerdi?