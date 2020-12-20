Samsung'un 14 Ocak'ta gerçekleştireceği UNPACKED etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy Buds Pro'dan haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi de kulaklığın resmi destek sayfaları görüntülendi.

Samsung, yeni yıla hızlı bir başlangıç için 14 Ocak'ta gerçekleştirileceği düşünülen UNPACKED etkinliğine hazırlanıyor. UNPACKED'de Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisinin yanında yeni True Wireless kulaklık Galaxy Buds Pro'nun da tanıtılması bekleniyor.

Resmi destek sayfaları da hazır:

Galaxy Buds Pro hakkında gelen ilk detayların ardından şimdi de kulaklıkların resmi destek sayfaları ortaya çıktı. Almanya ve İngiltere'de yayınlanan bu sayfalarda Samsung SM-R190 ismi ile yer alan kulaklıklar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmamış olsa da bu hazırlık, kulaklığın beklendiği gibi 14 Ocak'ta tanıtılacağına dair bir işaret olarak yorumlanabilir.

Aktif gürültü engelleme, otomatik ambiyans modu ve daha fazlası:

Ortaya çıkan görsellere göz attığımızda, Galaxy Buds Pro'nun tasarım olarak önceki nesil olan Galaxy Buds ve Buds+ ile aynı göründüğünü söyleyebiliriz. Galaxy Buds Pro, beraberinde getirdiği yeni özellikler ile öne çıkacak.

Mor, gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek olan kulaklık; otomatik ambiyans modu, 3 boyutlu ses ve aktif gürültü engelleme özelliklerine sahip olacak. Galaxy Buds+, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip değildi ve bu yönüyle rakibi AirPods Pro'nun gerisinde kalmıştı.

Samsung'un Galaxy Buds Pro'da aktif gürültü engelleme özelliği ile bu durumu eşitlemesi bekleniyor. Kulaklığın aynı zamanda oyuncular için bir düşük gecikme moduna sahip olacağı da düşünülüyor. Galaxy Buds Pro'nun kutusu 472 mAh bataryaya sahip olacak ve kulaklıklar ise 58 mAh'lık batarya ile gelecek. Kulaklık hakkında diğer detaylar için ise biraz daha beklememiz gerekiyor.