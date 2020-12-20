Samsung'un 14 Ocak'ta Galaxy S21 serisiyle birlikte tanıtması beklenen Galaxy Buds Pro'nun tanıtım animasyonu ve özellikleri ortaya çıktı. Kulaklık, otomatik ambiyans modu ve üç boyutlu ses gibi özelliklere sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, eğer ortaya atılan iddialar doğruysa yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini 14 Ocak günü düzenleyeceği UNPACKED etkinliğinde tanıtacak. Şirket, Galaxy S21 serisiyle birlikte yeni True Wireless kulaklıkları Galaxy Buds Pro'yu da gösterecek.

Samsung'un yeni kulaklıklarına vereceği Galaxy Buds Pro ismi, geçtiğimiz haftalarda bir sertifikasyon sitesinde ortaya çıkmıştı. Yaklaşık bir hafta önce de kulaklık ilk kez fiziksel olarak karşımıza çıkmış ve siyah rengiyle gözlerimizi almıştı. Kulaklık, bugün de 3 boyutlu bir videoyla karşımıza geldi.

Samsung Galaxy Buds Pro tanıtım animasyonu ortaya çıktı:

Samsung Galaxy Buds Pro'nun tanıtım animasyonlarından biri olduğu söylenen bu animasyon, kutusuyla birlikte kulaklığı tüm açılardan gözler önüne seriyor. Videodaki Galaxy Buds Pro, piyasaya sürülecek üç farklı renk arasında bulunan Phantom Black rengini taşıyor.

Videodan ve daha önce yayınlanan görsellerden de anlayabileceğimiz üzere kulaklık, önceki Galaxy Buds ve Buds+ kulaklıklarının tasarımını taşıyacak. Galaxy Buds Pro, sahip olduğu özellikleriyle önceki nesil kulaklıklara fark atacak. Yayınlanan animasyonla birlikte o özelliklerden bazıları da gün yüzüne çıktı.

Kulaklığın bazı özellikleri de gözüktü:

Reddit'te TheBone isimli bir kullanıcı, Samsung Galaxy Buds Pro'nun uygulama üzerinde çeşitli özellikler sunacağını paylaştı. Bu özellikler arasında otomatik ambiyans modu ve 3 boyutlu ses de yer alıyordu. Ayrıca uygulamada yer alan aktif gürültü engelleme özelliği iddiaları bir kez daha doğruladı.

Bugüne kadar öğrendiğimiz bilgilere göre RM-190 model numaralı Samsung Galaxy Buds Pro, Buds+'la aynı olacak şekilde 60 mAh'lik bataryayla gelecek. Kulaklığın kutusuysa 472 mAh'lik depoya sahip olacak. Kulaklık, mor, siyah ve gümüş rengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.