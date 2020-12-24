Samsung'un yaklaşmakta olan kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro'nun tüm özellikleri ve fiyatı açığa çıktı. Şirketin, kablosuz kulaklıklarını kıyasladığı bir dokümanın sızdırılmasıyla ortaya çıkan bilgiler, bu kablosuz kulaklığın özelliklerine kıyasla uygun sayılabilecek fiyatlı olacağını ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, planlarında bir değişiklik olmaz ise ocak ayı içinde bir etkinlik düzenleyecek. Şirket, bu etkinlik kapsamında da Galaxy S21 olarak isimlendirilmesi muhtemel yeni amiral gemisi telefon ailesiyle birlikte en yeni kablosuz kulaklıklarını duyuracak. Yaşanan son bir sızıntı, "Galaxy Buds Pro" olarak isimlendirilecek kablosuz kulakların neredeyse tüm özelliklerini ve fiyatını gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live ve Galaxy Buds +'ın karşılaştırıldığı bir pazarlama dokümanının sızdırılması üzerine ortaya çıkan bilgiler, Galaxy Buds Pro'nun sunduğu özellikler karşılığında uygun sayılabilecek fiyatlı olabileceğini gösteriyor. Zira piyasayadaki diğer kablosuz kulaklıklara baktığımızda, daha düşük özelliklere sahip modellerin Galaxy Buds Pro'ya yakın fiyatlandırıldığını görüyoruz.

İşte Galaxy Buds Pro'yu sürpriz olmaktan çıkaran o döküman

Sızdırılan doküman görüntüsü, Galaxy Buds Pro'nun oynatma için 8 saat kesintisiz, 28 saat kutuyla birlikte kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Bu kulaklık, konuşma içinse kesintisiz 4,5 saat kulllanım imkanı tanıyor. Kutuyu da işin içine kattığımızda, Galaxy Buds Pro'nun 15 saate kadar konuşmak için kullanılabileceğini görüyoruz.

Samsung Galaxy Buds+ ile Galaxy Buds Live, IPX2 sertifikasına sahipti. Ancak yeni model, bu konuda biraz daha geliştirilmiş olarak karşımıza çıkacak. IPX7 sertifikası, Galaxy Buds Pro'nun su ve tere karşı maksimum dayanıklılık gösterdiği anlamına geliyor. Bu da farklı koşullar için kullanıcıların işine yarayacak. Ayrıca bu kablosuz kulaklık, gelişmiş aktif gürültü engelleme desteğiyle de kardeşlerinden daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak.

Galaxy Buds Pro'ya ilişkin sızdırılan başka bir görselse, bu kablosuz kulaklıkta 11 mm'lik bass odaklı, 6,5 mm'lik tiz odaklı sürücüler olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca kullanıcılar, bu kablosuz kulaklığı farklı ses kalitesi türlerinde de kullanabilecekler. Bu arada, önceki modellerde olduğu gibi Galaxy Buds Pro'da da Bluetooth 5.1 ve hızlı eşleştirme gibi özellikler yer alacak.

Tüm bu özelliklere sahip Galaxy Buds Pro'nun fiyatı, 199 dolar (yaklaşık 1.500 TL + vergiler) olacağını görüyoruz. Bu da Samsung'un, Galaxy Buds Live'dan çok daha iyi özelliklere sahip olan bir kablosuz kulaklığı, sadece 30 dolar fark ile tüketicilere sunacağı anlamına geliyor. Samsung'un ocak ayı içinde düzenleyeceği etkinlik, sızdırılan bu görselin doğruluğunu ortaya koyarken, Galaxy Buds Pro'yla ilgili her şeyi gözler önüne serecek.